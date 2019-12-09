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بوتين: لقائي مع زيلينسكي في فرنسا كان "جيدا"

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:08 م
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فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
وكالات
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن لقاءه مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في فرنسا، اليوم، كان "جيدا". 


وجاء تعليق بوتين في ختام لقاء ثنائي مع زيلينسكي في إطار قمة "رباعية النورماندي" في باريس اليوم لتسوية أزمة جنوب شرقي أوكرانيا، استمر نحو ساعة و20 دقيقة.


وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، قد أكد قبيل اللقاء، أنه من المهم أن يبحث الرئيسان تنفيذ اتفاقات مينسك للتسوية، وامتنع عن الإجابة عمّا إذا ستتناول المباحثات خلاف الغاز بين موسكو وكييف.

وحضر اللقاء كل من وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، ورئيس شركة "غازبروم" الروسية أليكسي ميلر، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بالإضافة إلى يوري أوشاكوف، وفلاديسلاف سوركوف مساعدي الرئيس الروسي، والناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف.

ومن المتوقع أن يصدر عن قمة "رباعية النورماندي" بيان ختامي، وأن يعقد الزعماء الأربعة مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام قمتهم. 


ويشعر كثير من الأوكرانيين بالقلق من الاتفاق مع روسيا إذ يرون بوتين معتديا يسعى لاستعادة نفوذ الكرملين على بلدهم، أحد جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. 


وقال مسؤولون أوكرانيون إن كييف تريد إبرام اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار في إقليم دونباس وتبادل كامل للسجناء وإطار زمني لانسحاب كل القوات المسلحة غير القانونية من المناطق الخاضعة لسيطرة الانفصاليين المدعومين من موسكو.

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فلاديمير بوتين جيدا اللقاء القمة الرئيس الأوكراني

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