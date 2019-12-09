رامي إمام عن وفاة المخرج سمير سيف :"وداعًا صاحب وأحب أفلام والدي إلى قلبي"

نعي المخرج رامي إمام المخرج الراحل سمير سيف بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث قام رامي بنشر صورة للمخرج الراحل سمير سيف، وعلق على الصورة قائلاً :"وداعا الأستاذ المخرج الكبير سمير سيف، وداعًا صانع أحب و أقرب أفلام والدي الي قلبي "المشبوه "،رحل الموسوعة العبقري، المدرسة، المتنوع، المتميز، الفيلسوف الدكتور، و الأستاذ".





يُشار أن المخرج سمير سيف رحل عن عالمنا مساء اليوم الإثنين الموافق ٩ ديسمبر، وذلك بعد صراع طويل مع المرض فى مستشفي السلام،حيث أكد نقيب المهن التمثيلية د. أشرف زكي، أن سبب الوفاة يرجع إلى تعرضه لأزمة صحية شديدة.



وتقام صلاة جنازة على المخرج الراحل غدًا الساعة الثانية ظهرًا فى كنيسة العذراء مريم أرض الجولف، وسيقام العزاء بكنيسة مارمرقس بمصر الجديدة فى تمام الساعة السادسة مساءً.

