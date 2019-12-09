Advertisements
Advertisements
Advertisements

رامي إمام عن وفاة المخرج سمير سيف :"وداعًا صاحب وأحب أفلام والدي إلى قلبي"

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:21 م
Advertisements
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
نعي المخرج رامي إمام المخرج الراحل سمير سيف بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث قام رامي بنشر صورة للمخرج الراحل سمير سيف، وعلق على الصورة قائلاً :"وداعا الأستاذ المخرج الكبير سمير سيف، وداعًا صانع أحب و أقرب أفلام والدي الي قلبي "المشبوه "،رحل الموسوعة العبقري، المدرسة، المتنوع، المتميز، الفيلسوف الدكتور، و الأستاذ".


يُشار أن المخرج سمير سيف رحل عن عالمنا مساء اليوم الإثنين الموافق ٩ ديسمبر، وذلك بعد صراع طويل مع المرض فى مستشفي السلام،حيث أكد نقيب المهن التمثيلية د. أشرف زكي، أن سبب الوفاة يرجع إلى تعرضه لأزمة صحية شديدة.

وتقام صلاة جنازة على المخرج الراحل غدًا الساعة الثانية ظهرًا فى كنيسة العذراء مريم أرض الجولف، وسيقام العزاء بكنيسة مارمرقس بمصر الجديدة فى تمام الساعة السادسة مساءً.
رامي إمام عن وفاة المخرج سمير سيف :"وداعًا صاحب وأحب أفلام والدي إلى قلبي"
رامي إمام عن وفاة المخرج سمير سيف :"وداعًا صاحب وأحب أفلام والدي إلى قلبي"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاة سمير سيف الراحل سمير سيف

أخبار تهمك

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 9 / 12 / 2019: توجيه ضربة قاضية للزمالك وحسم الصفقة الكبري.. وفايلر يطالب باعتزال نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة 26 شخصا في حادث مروع بالإسماعيلية

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الشباب السبب.. تعرف على سر إقالة رئيس حي المرج

منذ 41 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ حوالي 10 ساعات

خاص.. حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

وزير التنمية المحلية يقيل رئيسي أحياء المرج وحلوان على الهواء (فيديو)

منذ ساعة و 27 دقيقة

تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتراجع والزمالك يتقدم وبيراميدز في مكانه بالتصنيف العالمي للأندية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ حوالي 13 ساعة

تقارير.. محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان مقابل 176 مليون دولار

منذ ساعتين و 46 دقيقة

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

منذ حوالي 10 ساعة

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ حوالي 10 ساعات

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ حوالي 9 ساعات

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. تعرف على موعد ومكان صلاة جنازة الراحل سمير سيف

كريم عبد العزيز عن وفاة المخرج سمير سيف :"السينما حقيقي فقدت مخرج كبير جدًا"

بالفيديو.. شاهد أخر ظهور إعلامي للمخرج الكبير سمير سيف

محمد هنيدي ينعي المخرج الراحل سمير سيف

هند صبري عن وفاة المخرج سمير سيف: "المخرج الخلوق المبدع"

بكلمات مؤثرة هاني رمزي يودع المخرج الراحل سمير سيف

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:31 م

وزير الشباب السبب.. تعرف على سر إقالة رئيس حي المرج

تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

11:23 م

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

06:08 م

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

03:40 م

وزير التنمية المحلية يقيل رئيسي أحياء المرج وحلوان على الهواء (فيديو)

10:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status