"مليونية 14 ديسمبر".. "الفجر" تكشف تفاصيل محاولات حزب "البشير" للعودة لحكم السودان





لم تكد تهدأ الثورة السودانية وتبدأ في تصحيح المسار والدخول في إجراءات السلام في السودان، ومحاكمة النظام السيابق ورموزه، حتى جاء أعضاء ومنتسبي الحزب المحلول والحاكم سابقًا في القيام بمليونية دعوا لها في يوم 14 ديسمبر.





أسباب التظاهرات

"دعوة خجولة "بتلك الكلمات وصف غالب طيفور، رئيس مؤتمر شباب السودان الأحرار، والقيادي بالحزب الإتحادي السوداني، أن هناك دعوة للتظاهرة يوم ١٤ ديسمبر من قبل الحركة الإسلاموية، مبينُا أنهم سيحاولوا أن يستأجروا بعض الجهلاء والمغيبين لدفع بهم نحو القصر الجمهوري ويحشدوا لها من مختلف الأطياف والمنتفعيين حتى يوهموا الرأي العام بأنهم مجموعة تستحق أن ينصتوا لها





وفندّ طيفور لـ"الفجر"، أسباب التظاهرات لتخفيف الضغط على رموز النظام البائد في محاولة للوصول لتسويات ترفع المطالبات القضائية ، حيث تحتاج الحركة الإسلامية أن تستعيد ثقتها بعد الفضائح والجرائم التي بدأت تبرز للشارع السوداني فزحف الإسلاموين للبحث عن تكتلات مع الطوائف الدينية.





وأضاف رئيس مؤتمر شباب السودان الأحرار، والقيادي بالحزب الإتحادي السوداني، أنهم يتزرعون بان الدولة تتوجه نحو العلمانية والكفر ويمتطون الدين كانهم مبعوثين لحمايته وهذا منوال كل الحركات الإسلامية التي تعتلي فوق سطح الدين لتحقق مطامعها وأهواها البغيضة.







