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شركة المياه بالقاهرة توجه رسالة لأهالي المؤسسة بالمرج

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:14 م
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المهندس مصطفى الشيمي
المهندس مصطفى الشيمي
داليا الحسين
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قال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة المياه بالقاهرة، إن أهالي منطقة المؤسسة بالمرج على الطريق الدائري بها 36 عمارة أنشاءتها المحافظة يرفضون دفع قيمة المياه، لافتا إلى أن الشركة اتاحت تركيب العدادات، وتقسيط ثمنها بالإضافة إلى تقسيط ثمن المقايسة للتسهيل على المواطنين.

وأضاف "الشيمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين: "المواطن لا يريد الدفع ولذلك تراكمت المديونيات ولكننا سنقوم بتقسيط المبلغ على الأهالي للحفاظ على أموال الدولة، متابعا: 5 آلاف جنيه هنقسطهم تقسيط مريح".

وحول ما تردد عن اختلاط مياه الصرف بمياه الشرب، قال: "علميا وفنيا لا يمكن لأن مياه الشرب متواجدة تحت ضغط ولكن مياه الصرف غير مضغوطة ولا تتعداها على الإطلاق"، لافتا إلى أن الخط الساخن 125 للإبلاغ عن مشاكل المياه.

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الكلمات المفتاحية

شركة المياه بالقاهرة المرج المؤسسة الطريق الدائري

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