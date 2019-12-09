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شاهد.. خالد سليم يطلب الإستغاثة عبر "تويتر"

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:49 م
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشر الفنان خالد سليم صورة جديدة له تجمعه مع فنانين مسلسل "بلا دليل" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".



وكتب "سليم" على هذه الصورة قائلا: ‏يا جماعة نداء استغاثة الناس كلها مش راضيين يسيبوني في حالي كله عاوز يعرف ايه اللي هايحصل في مسلسل ‎بلادليل ومين اللي قتل و ايه اللي هيحصل.



واضاف "سليم" قائلا: انا معرفش .. معرفش .. معرفش، بينما علقت الفنانة مها نصار عليه مازحه: ‏‎ما تقلوهم الحقيقه خلي الناس تتبسط ايه المشكلة.



وعلق احد المتابعين عليه قائلا: عسل يا خالد، بس ‏‎الكذب حرام علي فكرة.


وفي سياق اخر عمل "سليم" في عام 2005م صحفيا بجريدة "اضحك للدنيا".




وشارك "سليم" في العديد من المسلسلات منها: موجة حارة، حكاية حياة، جبل الحلال، الحب سلطان، سيرة حب، بعد البداية، مأمون وشركاه، إختيار إجباري، ولاد تسعة.


وقدم "سليم" العديد من الافلام منها: سنة أولى نصب، كان يوم حبك، عمليات خاصة، كارت ميموري، جوازة ميري، شكة دبوس.
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الكلمات المفتاحية

خالد سليم

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