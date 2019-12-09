شاهد.. خالد سليم يطلب الإستغاثة عبر "تويتر"

نشر الفنان خالد سليم صورة جديدة له تجمعه مع فنانين مسلسل "بلا دليل" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".







وكتب "سليم" على هذه الصورة قائلا: ‏يا جماعة نداء استغاثة الناس كلها مش راضيين يسيبوني في حالي كله عاوز يعرف ايه اللي هايحصل في مسلسل ‎بلادليل ومين اللي قتل و ايه اللي هيحصل.







واضاف "سليم" قائلا: انا معرفش .. معرفش .. معرفش، بينما علقت الفنانة مها نصار عليه مازحه: ‏‎ما تقلوهم الحقيقه خلي الناس تتبسط ايه المشكلة.







وعلق احد المتابعين عليه قائلا: عسل يا خالد، بس ‏‎الكذب حرام علي فكرة.





وفي سياق اخر عمل "سليم" في عام 2005م صحفيا بجريدة "اضحك للدنيا".









وشارك "سليم" في العديد من المسلسلات منها: موجة حارة، حكاية حياة، جبل الحلال، الحب سلطان، سيرة حب، بعد البداية، مأمون وشركاه، إختيار إجباري، ولاد تسعة.





وقدم "سليم" العديد من الافلام منها: سنة أولى نصب، كان يوم حبك، عمليات خاصة، كارت ميموري، جوازة ميري، شكة دبوس.