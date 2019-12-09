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"البترول": وضعنا خطة لسداد المستحقات المتراكمة.. ونفذنا

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:09 م
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المهندس حمدي عبدالعزيز
المهندس حمدي عبدالعزيز
هدى عبدالرازق
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قال المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن المستحقات المالية لشركات البترول الأجنبية تراكمت على مصر بسبب الظروف الاقتصادية التي مرت بها مصر.

وأشار "عبدالعزيز"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن مستحقات الشركات البترولية وصلت في "2011-2012" إلى 3،6 مليار دولار، وهو رقم ضخم.

وأوضح أنه اعتبارًا من 2014 وضعت وزارة البترول وبدعم من الرئيس السيسي خطة لسداد المديونيات، حيث وصلت حجم المستحقات الآن إلى 900 مليون دولار، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي كان يلتقي برؤساء الشركات ويتعهد بسداد المديونيات.

ونوه بأن مصر وقعت خلال الفترة ما بين يونيو 2014 حتى ديسمبر الماضي نحو 66 إتفاقية بترولية.
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الكلمات المفتاحية

وزارة البترول مستحقات الشركات الاجنبية قطاع البترول

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