مورينيو يطلب ضم نجمه المدلل لصفوف توتنهام

وانتقل فيلاني الى صفوف شاندونج ليونينج الصيني بعد رحيله من مانشستر يونايتد في الصيف الماضي.

وانتقل فيلاني الى صفوف شاندونج ليونينج الصيني بعد رحيله من مانشستر يونايتد في الصيف الماضي.

وتدرب فيلاني تحت قيادة مورينيو خلال فترة تدريبه ليونايتد ، ووفقًا للتقارير، فإن مورينيو يريد أن يجتمع مع لاعبه البلجيكي من جديد.

وتدرب فيلاني تحت قيادة مورينيو خلال فترة تدريبه ليونايتد ، ووفقًا للتقارير، فإن مورينيو يريد أن يجتمع مع لاعبه البلجيكي من جديد.

و تشير تقارير أن مورينيو يتطلع إلى ضم لاعب أو لاعبين جدد على الأقل في يناير، لك يبدو أن رئيس النادي دانييل ليفي لن يسمح له بإنفاق الكثير من المال في الانتقالات الشتوية، بسبب سداد مبالغ كبيرة لملعب السبيرز الجديد.