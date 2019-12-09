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عادل حسن: دخول الصرف الصحى لعزبة سماحة بالمرج قريبا

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:59 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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وصف عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، منطقة المرج بأنها منطقة عشوائية بالكامل، موضحا أنه لم يكن هناك صرف صحي فيها منذ 5 سنوات.

وقال "حسن"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن الشركة أدخلت خدمة الصرف الصحي في 10 مناطق بالمرج بحوالي 300 كيلو شبكات صرف صحي"، لافتا إلى أنه يتم تنفيذ محطة صرف صحي في منطقة عزبة الجامعة بالمرج عن طريق الجهاز التنفيذي.

وتابع "يتم إنشاء محطة صرف الصحي أمام مساكن المحافظة لخدمتها بتكلفة 80 مليون جنيه وأمامها 7 أشهر لانتهاء الأعمال"، مؤكدا أن منطقة عزبة سماحة بالمرج سيدخل الصرف الصحى لها قريبا.

ونوه رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة إلى أن "هناك مناطق كثيرة في حلوان دخل بها خدمات صرف صحي، وسيتم دخول مناطق أخرى خلال العام القادم.

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الكلمات المفتاحية

منطقة عشوائية منطقة المرج الصرف الصحي الجهاز التنفيذي

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