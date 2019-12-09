عزيزة جلال تعود بعد 30 سنة.. شتاء طنطورة يحضر مفاجأة كبرى أخرى

أعد مهرجان "شتاء طنطورة" مفاجأة سارة لكل محبي الفن القديم في الوطن العربي، حيث أعلن عن استضافة الفنانة عزيزة جلال بعد غياب دام لـ 30 عام، مبتعدة عن عالم الغناء، ويذكر أن الفنانة عزيزة جلال أعلنت اعتزالها وهي في قمة نجاحها، تاركة خلفها إرث كبير من الأغاني الناجحة التي دامت لأكثر من 30 عام.



وتعود الفنانة عزيزة جلال على مسرح "مرايا" التابع لمهرجان طنطورة المقام في المملكة العربية السعودية، في يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019، ويذكر أن هذا الحفل هو الأول للفنانة عزيزة جلال منذ 30 عام.



ويذكر أن الفنانة عزيزة جلال قد تحدثت عن أسباب اعتزالها الفن وهي في قمة نجاحها في تصريح مسبق لإحدى القنوات، حيث وضحت أنها قامت بهذة الخطوة بعد أن تعرفت على زوجها السعودي "علي بن بطي الغامدي"، حيث أنها اختارت الاعتزال بناء على رغبة زوجها في ذلك الوقت، وعلقت أنها غير نادمة على هذا القرار حيث أن القرار كان بمحض إرادتها دون غصب.



ويذكر أن فاعليات مهرجان طنطورة المقامة في محافظة العلا السعودية، يبدأ من 19 ديسمبر 2019، ممتد إلى 7 مارس 2020، ويشمل أنشطة ثقافية وفنية وتاريخية.



ويعود مهرجان طنطورة بمفاجأة كبرى، إذ يستضيف هذا الحدث الدولي الذي يحتفل بالثقافة والفنون والتارخ، أسطورتين من أساطير الفن العربي خلال عطلة نهاية الأسبوع الإستثنائية تحت شعار "سحر الشرق الأوسط" وتمتد من 26 إلى 28 ديسمبر 2019، الأولى هي عودة الفنانة المغربية عزيزة جلال يوم 26 ديسمبر 2019، وفي اليوم التالى يعود الموسيقار العاملي المصري "عمر خيرت"، إلى مسرح "مرايا" للمرة الثانية على التوالي.

