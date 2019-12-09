Advertisements
Advertisements
Advertisements

عزيزة جلال تعود بعد 30 سنة.. شتاء طنطورة يحضر مفاجأة كبرى أخرى

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:58 م
Advertisements
عزيزة جلال
عزيزة جلال
Advertisements
أعد مهرجان "شتاء طنطورة" مفاجأة سارة لكل محبي الفن القديم في الوطن العربي، حيث أعلن عن استضافة الفنانة عزيزة جلال بعد غياب دام لـ 30 عام، مبتعدة عن عالم الغناء، ويذكر أن الفنانة عزيزة جلال أعلنت اعتزالها وهي في قمة نجاحها، تاركة خلفها إرث كبير من الأغاني الناجحة التي دامت لأكثر من 30 عام.

وتعود الفنانة عزيزة جلال على مسرح "مرايا" التابع لمهرجان طنطورة المقام في المملكة العربية السعودية، في يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019، ويذكر أن هذا الحفل هو الأول للفنانة عزيزة جلال منذ 30 عام.

ويذكر أن الفنانة عزيزة جلال قد تحدثت عن أسباب اعتزالها الفن وهي في قمة نجاحها في تصريح مسبق لإحدى القنوات، حيث وضحت أنها قامت بهذة الخطوة بعد أن تعرفت على زوجها السعودي "علي بن بطي الغامدي"، حيث أنها اختارت الاعتزال بناء على رغبة زوجها في ذلك الوقت، وعلقت أنها غير نادمة على هذا القرار حيث أن القرار كان بمحض إرادتها دون غصب.

ويذكر أن فاعليات مهرجان طنطورة المقامة في محافظة العلا السعودية، يبدأ من 19 ديسمبر 2019، ممتد إلى 7 مارس 2020، ويشمل أنشطة ثقافية وفنية وتاريخية.

ويعود مهرجان طنطورة بمفاجأة كبرى، إذ يستضيف هذا الحدث الدولي الذي يحتفل بالثقافة والفنون والتارخ، أسطورتين من أساطير الفن العربي خلال عطلة نهاية الأسبوع الإستثنائية تحت شعار "سحر الشرق الأوسط" وتمتد من 26 إلى 28 ديسمبر 2019، الأولى هي عودة الفنانة المغربية عزيزة جلال يوم 26 ديسمبر 2019، وفي اليوم التالى يعود الموسيقار العاملي المصري "عمر خيرت"، إلى مسرح "مرايا" للمرة الثانية على التوالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مهرجان طنطورة مفاجاة مهرجان شتاء طنطورة مسرح مرايا عمر خيرت عزيزة جلال شتاء طنطورة سحر الشرق الأوسط

أخبار تهمك

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

وزير التنمية المحلية يقيل رئيسي أحياء المرج وحلوان على الهواء (فيديو)

منذ أقل من ساعة

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة 26 شخصا في حادث مروع بالإسماعيلية

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ حوالي 9 ساعات

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

منذ حوالي 10 ساعات

تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

منذ 18 دقيقة

تقارير.. محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان مقابل 176 مليون دولار

منذ ساعتين و 14 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 9 / 12 / 2019: توجيه ضربة قاضية للزمالك وحسم الصفقة الكبري.. وفايلر يطالب باعتزال نجم الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

وكيل ميتشو يفجر مفاجأة جديدة بعد رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتراجع والزمالك يتقدم وبيراميدز في مكانه بالتصنيف العالمي للأندية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

غدا.. ماجدة الرومي تحيي حفلا غنائيا بمهرجان "شتاء طنطورة"

نجوى كرم: فرحت بزيارة المملكة لسببين

تعليق عمرو أديب على مهرجان شتاء طنطورة بالسعودية

عمرو أديب: مبهور بحفل أم كلثوم في "شتاء طنطورة"

"MBC مصر2" تعرض حفل الأوبرالي العالمي بوتشيللي في "شتاء طنطورة" بالسعودية غدًا

يانى يجري مسرعا على مسرح حفلته في السعودية (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:45 م

وزير التنمية المحلية يقيل رئيسي أحياء المرج وحلوان على الهواء (فيديو)

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

06:08 م

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

03:40 م

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 9 / 12 / 2019: توجيه ضربة قاضية للزمالك وحسم الصفقة الكبري.. وفايلر يطالب باعتزال نجم الأهلي

10:35 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

07:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status