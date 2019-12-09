Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعليق عمرو أديب على بيان "العدل" حول أزمة الشهر العقاري

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:54 م
Advertisements
الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، إن وزارة العدل أصدرت بيان عن خدمات الشهر العقاري، مؤكدة أنهم يقومون بعملية تطوير لمكاتب الشهر العقاري، معقبا: "لما تقرأ البيان وزارة العدل تصعب عليك".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الشهر العقاري يعاني من عجز واضح في العمالة، حيث أن عدد الموظفين في مصلحة الشهر العقاري بكل مكاتبه على مستوى الجمهورية يبلغ 6 آلاف موظفا، مضيفا: "دي ماسبيرو لوحدها عندها 34 ألف موظف".

وأضاف، "الله يكون في عون وزارة العدل.. أنتم أبطال بيوجهونا إزاي إحنا جحافل، وكل حاجة في البلد بتعتمد على الشهر العقاري".

وأبدى دهشته من الهجوم عليه بعد دعوته أن يتولى القطاع الخاص إدارة الشهر العقاري، معقبا: "هو ماله القطاع الخاص، هو أنا هسلمه لإسرائيل".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة العدل العمالة الشهر العقاري الإعلامي عمرو أديب

أخبار تهمك

وكيل ميتشو يفجر مفاجأة جديدة بعد رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 9 / 12 / 2019: توجيه ضربة قاضية للزمالك وحسم الصفقة الكبري.. وفايلر يطالب باعتزال نجم الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ حوالي 9 ساعات

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

منذ 18 دقيقة

عاجل.. إصابة 26 شخصا في حادث مروع بالإسماعيلية

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتراجع والزمالك يتقدم وبيراميدز في مكانه بالتصنيف العالمي للأندية

منذ حوالي 7 ساعات

تقارير.. محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان مقابل 176 مليون دولار

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ حوالي 9 ساعات

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

منذ حوالي 10 ساعات

وزير التنمية المحلية يقيل رئيسي أحياء المرج وحلوان على الهواء (فيديو)

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

"أديب" يفجر مفاجأة عن رأي يوسف القرضاوي في الإخوان

أديب لـ وزير التعليم: "هنفضل في دولة الهشتكة لحد إمتى.. إحنا مش بسويسرا"

تعليق عمرو أديب على حجب المواقع الإباحية في مصر

أديب يوجه رسالة إلى أمهات مصر: "ابنك أد الباب متستنهوش قدام اللجنة"

عمرو أديب عن مهاجمة إسرائيل لـ الممر: "الفيلم عورهم"

عمرو أديب عن مشاكل الشهر العقاري: "حولوه لقطاع خاص"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:45 م

وزير التنمية المحلية يقيل رئيسي أحياء المرج وحلوان على الهواء (فيديو)

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

06:08 م

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

03:40 م

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 9 / 12 / 2019: توجيه ضربة قاضية للزمالك وحسم الصفقة الكبري.. وفايلر يطالب باعتزال نجم الأهلي

10:35 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

07:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status