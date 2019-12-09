تعليق عمرو أديب على بيان "العدل" حول أزمة الشهر العقاري



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الشهر العقاري يعاني من عجز واضح في العمالة، حيث أن عدد الموظفين في مصلحة الشهر العقاري بكل مكاتبه على مستوى الجمهورية يبلغ 6 آلاف موظفا، مضيفا: "دي ماسبيرو لوحدها عندها 34 ألف موظف".



وأضاف، "الله يكون في عون وزارة العدل.. أنتم أبطال بيوجهونا إزاي إحنا جحافل، وكل حاجة في البلد بتعتمد على الشهر العقاري".



وأبدى دهشته من الهجوم عليه بعد دعوته أن يتولى القطاع الخاص إدارة الشهر العقاري، معقبا: "هو ماله القطاع الخاص، هو أنا هسلمه لإسرائيل".



قال الإعلامي عمرو أديب، إن وزارة العدل أصدرت بيان عن خدمات الشهر العقاري، مؤكدة أنهم يقومون بعملية تطوير لمكاتب الشهر العقاري، معقبا: "لما تقرأ البيان وزارة العدل تصعب عليك".