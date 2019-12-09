أعمال الشغب في العراق تهدد خطة إيران لهيمنة الشرق الأوسط

تعتبر هذه الأوقات عصيبة لآيات الله في إيران، يواصلون مواجهة أسوأ الاحتجاجات على مستوى البلاد منذ توليهم السلطة قبل أربعة عقود، إن عقوبات إدارة ترامب تشل الاقتصاد الإيراني، وهي سبب رئيسي لعدم احتواء الاحتجاجات بالكامل، والاضطرابات المستمرة في لبنان والعراق، وخاصة في الأوانة الأخيرة، تقوض جهود طهران لإقامة هيمنتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.



وإختلفت مشاركة إيران في العراق عن أنشطتها في أماكن أخرى في المنطقة، ولا سيما لبنان وسوريا واليمن.



ولطالما سعت إيران للسيطرة على جارتها، التي خاضت معها حربًا دموية بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية، طوال معظم الثمانينات، خلقت أمريكا بعد إسقاطها عدو طهران اللدود صدام حسين، والحرب الأهلية التي أعقبت ذلك، فرصة غير مسبوقة لإيران للتدخل في الشؤون العراقية، وخاصة عندما أصبح نوري المالكي رئيس وزراء في عام 2006.



كما مكنت جهود المالكي، لقمع السكان السنة في البلاد وإقامة هيمنة شيعية في جميع المناطق باستثناء المناطق الكردية، طهران من ترسيخ نفسها كقوة مهيمنة في العراق، لا سيما بمجرد انسحاب الرئيس أوباما من القوات الأمريكية في نهاية عام 2010.



وأصبحت إيران نشطة بشكل خاص في أعمال وزارة الداخلية العراقية ووسعت دورها في شؤون البلاد بمجرد أن أنشأ المالكي حشد الشهابي الذي يهيمن عليه الشيعة في عام 2014، الحشد، الذي أصبح عنصرا حاسما في محاولة لإزاحة داعش وهزيمتها، استفادت من التدريب الإيراني، خاصةً من دعم قوة القدس وزعيمها قاسم سليماني.



ولعب سليماني دورًا كبيرًا في السياسة العراقية، من الجدير بالذكر أن مسؤولًا كبيرًا في وزارة الخارجية الأمريكية اشتكى من أنه، بينما كان يحتاج إلى تأشيرة في كل مرة يأتي إلى العراق، يمكن أن يدخل سليماني البلاد متى شاء.



وعندما أصبح عادل عبد المهدي رئيسًا للوزراء في أكتوبر 2018، كان على استعداد لقبول مرشح سليماني لمنصب وزير الداخلية.



وبعد مرور عام، مع تهديد عبد المهدي بالاستقالة في مواجهة الاحتجاجات المتسارعة في الشوارع، كان سليماني في العراق لمنع مغادرة دمية طهران.



كما فشل سليماني في حفظ وظيفة عبد المهدي، مع إستمرار الاحتجاجات، في البداية نتيجة لارتفاع سعر البنزين، أصبحت مركزة على فساد الحكومة والنفوذ الإيراني، وأسقطت رئيس الوزراء.



وفي الواقع، يهددون بتقويض كل ما أنجزته طهران وسليماني خلال العقد الماضي، تعارض إيران دمج الحشد مع القوات الحكومية، وهو الأمر الذي كان ينبغي أن يحدث قبل عدة سنوات.



وشعرت إيران بالقلق من أن رئيس الوزراء المقبل لن يكون دمية سهلة كما كان عبد المهدي، والأهم من ذلك كله، أنها تشعر بالقلق من أنها، بعد أن فقدت قبضتها على شؤون العراق، لن تستغل ثروة هذا البلد التي يحركها النفط في وقت يتخبط فيه اقتصادها.



ومن غير المرجح أن تنتهي أعمال الشغب إلى أن تتولى حكومة ليست مخلبًا إيرانيًا مقاليد السلطة، عندما يحدث ذلك، فإن الشخصية الرئيسية وراء الكواليس سيكون علي السيستاني، الزعيم الديني الشيعي العراقي الأعلى.

وكانت الكلمة الأخيرة للسيستاني هي التي أدت إلى رحيل عبد المهدي ؛ علاوة على ذلك، رفض السيستاني الاجتماع مع الإيرانيين سعيًا لمنع الإطاحة برئيس الوزراء.



وتمتع السيستاني بالاستقلال الذي اشتهرت به منحة علمية، مقارنة بنظرائه في الحكومة الإيرانية، وهو يجسد رغبة العراقيين في تحرير نفسه من سيطرة جارته الأكبر.



ويبدو أن إيران إستغلت الأزمة السياسية في العراق من خلال نقل صواريخ متوسطة المدى إلى البلاد، حيث تخضع لحماية الميليشيات التي تسيطر عليها، وتشكل هذه الصواريخ تهديدا مباشرا، لإسرائيل والمملكة العربية السعودية.



ولقد هاجمت إسرائيل بالفعل الميليشيات مرتين هذا الصيف الماضي، ولا شك أنها مستعدة للقيام بذلك مرة أخرى.

ومن جانبها، امتنعت الولايات المتحدة عن التدخل في الأزمة السياسية في العراق، على الرغم من أنها تحتفظ مرة أخرى بقوات هناك، وقيل إنها قد تنشر ما يصل إلى 14000 آخرين في منطقة الخليج - وهو تقرير نفاه وزير الدفاع مارك إسبير بشدة.



ومع ذلك، فإن الرئيس ترامب لديه أمور أخرى في ذهنه، في حين أن المسؤولين الأقل قلقًا من أن التدخل السياسي الأمريكي في بغداد قد يأتي بنتائج عكسية، انهم محقون، العراقيون لا يحتاجون إلى تدخل أمريكي في هذا الوقت، وكل ما يحتاجونه هو وعد بأن تحصل حكومة مستقلة في بغداد على دعم سياسي واقتصادي أمريكي غير محدود.



