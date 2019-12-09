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وزير التنمية المحلية يقيل رئيسي أحياء المرج وحلوان على الهواء (فيديو)

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:45 م
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الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
داليا الحسين
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أقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، رئيسي حي المرج وحلوان، وذلك لوجود مخالفات بالشوارع، مثل انتشار القمامة ووجود أعمدة الكهرباء وسط المساكن، وفقا لحديث الإعلامي أحمد موسى.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن الوزير اتخذ القرار لأنه وجد هناك مشكلة في حي المرج وحلوان، معقبا: "هو ده الصح".

وأضاف الإعلامي وفقا لمصادر البرنامج أن محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال أحال رئيسا حى المرج وحلوان إلى النيابة الإدارية، كما عين سكرتير حي حلوان، رئيسا للحي، وعين سكرتير حي المرج رئيسا لحي المرج، ويمهل الجميع 15 يوما لإصلاح الأزمات.

وأشار الإعلامي أن محافظ القاهرة أنذر شركة النظافة بحلوان ويمهلهم 10 أيام لإزالة القمامة وإلا سيفسخ العقد.

وتابع: "حاولنا التواصل مع رئيس حي المرج اللواء عبد الله لحل مشاكل المواطنين ولكنه أغلق هاتفه".

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الكلمات المفتاحية

حلوان انتشار القمامة المرج التنمية المحلية الإعلامي أحمد موسى

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