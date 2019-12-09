تعطل أشعة الرنين بمستشفى الدمرداش ومشاجرات بين المرضى والموظفين (صور)

شهدت وحدة الأشعة الخارجية بمستشفى الدمرداش، مساء اليوم، تعطل جهاز أشعة الرنين، مما أدى إلى تكدس ووقف علاج المرضى المتوافدين على المستشفى.



وشهدت المستشفى مشاجرات وتراشق بالألفاظ بين المرضي وذويهم والموظفين العاملين بالمستشفى، أدى إلى تدهور حالة مرضى الرعاية المركزة.

