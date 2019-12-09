Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعطل أشعة الرنين بمستشفى الدمرداش ومشاجرات بين المرضى والموظفين (صور)

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:44 م
Advertisements
المرضي
المرضي
منى صموئيل
Advertisements
شهدت وحدة الأشعة الخارجية بمستشفى الدمرداش، مساء اليوم، تعطل جهاز أشعة الرنين، مما أدى إلى تكدس ووقف علاج المرضى المتوافدين على المستشفى.

وشهدت المستشفى مشاجرات وتراشق بالألفاظ بين المرضي وذويهم والموظفين العاملين بالمستشفى، أدى إلى تدهور حالة مرضى الرعاية المركزة.
تعطل أشعة الرنين بمستشفى الدمرداش ومشاجرات بين المرضى والموظفين (صور)
تعطل أشعة الرنين بمستشفى الدمرداش ومشاجرات بين المرضى والموظفين (صور)
تعطل أشعة الرنين بمستشفى الدمرداش ومشاجرات بين المرضى والموظفين (صور)
تعطل أشعة الرنين بمستشفى الدمرداش ومشاجرات بين المرضى والموظفين (صور)
تعطل أشعة الرنين بمستشفى الدمرداش ومشاجرات بين المرضى والموظفين (صور)
تعطل أشعة الرنين بمستشفى الدمرداش ومشاجرات بين المرضى والموظفين (صور)
تعطل أشعة الرنين بمستشفى الدمرداش ومشاجرات بين المرضى والموظفين (صور)
تعطل أشعة الرنين بمستشفى الدمرداش ومشاجرات بين المرضى والموظفين (صور)
تعطل أشعة الرنين بمستشفى الدمرداش ومشاجرات بين المرضى والموظفين (صور)
تعطل أشعة الرنين بمستشفى الدمرداش ومشاجرات بين المرضى والموظفين (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مستشفى الدمرداش علاج المرضى الأشعة الخارجية أشعة الرنين

أخبار تهمك

وكيل ميتشو يفجر مفاجأة جديدة بعد رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

وزير التنمية المحلية يقيل رئيسي أحياء المرج وحلوان على الهواء (فيديو)

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

تقارير.. محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان مقابل 176 مليون دولار

منذ ساعتين و 9 دقيقة

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إصابة 26 شخصا في حادث مروع بالإسماعيلية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يتراجع والزمالك يتقدم وبيراميدز في مكانه بالتصنيف العالمي للأندية

منذ حوالي 7 ساعات

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 9 / 12 / 2019: توجيه ضربة قاضية للزمالك وحسم الصفقة الكبري.. وفايلر يطالب باعتزال نجم الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. تامر أمين يكشف حقيقة زواج الفنان الراحل نور الشريف والفنانة درة (فيديو)

منذ ساعة و 9 دقيقة

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

معاناة المرضى بمستشفى الغردقة العام بين الفوضى والإهمال.. ومواطنون: "قسم الاستقبال رايح جاي"

التحقيقات تكشف المتورطين في بيع "صبغات الأشعة" بمحل أدوات كهربائية أم مستشفي بني سويف الجامعي

جمال ربيع: مؤتمر مستشفى الشرطة يناقش استخدام تقنيات الأشعة الحديثة

مدير مستشفى العباسية يلغي قرارات تفتيش الأطباء والعاملين والمرضى

بتكلفة 12 مليون جنيه.. افتتاح جهاز الرنين المغناطيسي بمستشفى رأس التين (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:45 م

وزير التنمية المحلية يقيل رئيسي أحياء المرج وحلوان على الهواء (فيديو)

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

06:08 م

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 9 / 12 / 2019: توجيه ضربة قاضية للزمالك وحسم الصفقة الكبري.. وفايلر يطالب باعتزال نجم الأهلي

10:35 م

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

03:40 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

07:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status