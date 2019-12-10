محافظ الإسماعيلية يطمئن على حالة مصابي حادث طريق السويس

حرص اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية على الانتقال لزيارة قسم الطوارئ بمستشفى جامعة قناة السويس، للاطمئنان على حالة مصابى حادث السير، وعددهم ثلاث مصابين إثر الحادث الذى وقع بطريق الاسماعيلية ـ السويس مساء الاثنين، نتيجة تصادم سيارتين نصف نقل رقم " 9642 ط. ص. أ" مع 4375 ط. س. ع " علي طريق البحر بقرية كسفرين دائرة مركز فايد، ما أسفر عن إصابة 26 عامًا شخصًا بإصابات متفرقة بالجسد.



هذا، وتم نقلهم جميع المصابين إلى مستشفى فايد المركزي على الفور لتلقى العلاج والإسعافات، وخرجوا جميعا عدا ثلاث حالات تم تحويلها إلى مستشفى جامعة قناة السويس نظرا لخطورة حالتهم، وانتقل المحافظ إلى المستشفى لمتابعة حالتهم، والاطمئنان عليهم وأمر بتوفير كافة سبل الدعم اللازم لهم على الفور.

