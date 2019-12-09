Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظا الإسماعيلية والشرقية يشهدان الاحتفال بيوم الصيدلي

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:38 م
Advertisements
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
Advertisements
شهد اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية السابق، والدكتور صفوت عبد المقصود نقيب صيادلة الإسماعيلية، وأسر الصيادلة الجدد خريجى دفعة 2019 الذين تم انضمامهم للنقابة الحفل السنوى لنقابة صيادلة الإسماعيلية.

وذلك لتكريم عدد مائة من الصيادلة الحاصلين على درجتى الدكتوراه والماجستير الذين بلغوا سن المعاش والصيادلة الجدد خريجى دفعة 2019، بالإضافة إلى حلف الخريجين الجدد لليمين لمزاولة المهنة كما تضمنت الاحتفالية تكريم عدد كبير من المتفوقين فى مختلف المراحل التعليمية من أبناء الصيادلة وتقديم عروض فنية.

وخلال الحفل أشاد محافظ الإسماعيلية بدور الطبيب الصيدلى فى خدمة المجتمع وإسهامات الصيدلة فى تحقيق التنمية بما يقدمون من خدمات جليلة للمجتمع، كما أشاد بدور الجامعة وما لديها من خبرات وكوادر ومعامل بحثية وخبراء ومتخصصين فى شتى مجالات التنمية وشئون خدمة المجتمع والبيئة وخلال الاحتفالية تم اهداء درع النقابة للمحافظين والنواب وعميد كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس.
Advertisements

أخبار تهمك

تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

منذ ثلث ساعة

تقارير.. محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان مقابل 176 مليون دولار

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الأهلي يتراجع والزمالك يتقدم وبيراميدز في مكانه بالتصنيف العالمي للأندية

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة 26 شخصا في حادث مروع بالإسماعيلية

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ حوالي 8 ساعات

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ حوالي 12 ساعة

وكيل ميتشو يفجر مفاجأة جديدة بعد رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ حوالي 9 ساعات

وزير التنمية المحلية يقيل رئيسي أحياء المرج وحلوان على الهواء (فيديو)

منذ أقل من ساعة

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 9 / 12 / 2019: توجيه ضربة قاضية للزمالك وحسم الصفقة الكبري.. وفايلر يطالب باعتزال نجم الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:45 م

وزير التنمية المحلية يقيل رئيسي أحياء المرج وحلوان على الهواء (فيديو)

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

06:08 م

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

03:40 م

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 9 / 12 / 2019: توجيه ضربة قاضية للزمالك وحسم الصفقة الكبري.. وفايلر يطالب باعتزال نجم الأهلي

10:35 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

07:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status