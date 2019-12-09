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محافظا الإسماعيلية والشرقية يشهدان الاحتفال بيوم الصيدلي
الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:38 م
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هشام إسماعيل
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شهد اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية السابق، والدكتور صفوت عبد المقصود نقيب صيادلة الإسماعيلية، وأسر الصيادلة الجدد خريجى دفعة 2019 الذين تم انضمامهم للنقابة الحفل السنوى لنقابة صيادلة الإسماعيلية.
وذلك لتكريم عدد مائة من الصيادلة الحاصلين على درجتى الدكتوراه والماجستير الذين بلغوا سن المعاش والصيادلة الجدد خريجى دفعة 2019، بالإضافة إلى حلف الخريجين الجدد لليمين لمزاولة المهنة كما تضمنت الاحتفالية تكريم عدد كبير من المتفوقين فى مختلف المراحل التعليمية من أبناء الصيادلة وتقديم عروض فنية.
وخلال الحفل أشاد محافظ الإسماعيلية بدور الطبيب الصيدلى فى خدمة المجتمع وإسهامات الصيدلة فى تحقيق التنمية بما يقدمون من خدمات جليلة للمجتمع، كما أشاد بدور الجامعة وما لديها من خبرات وكوادر ومعامل بحثية وخبراء ومتخصصين فى شتى مجالات التنمية وشئون خدمة المجتمع والبيئة وخلال الاحتفالية تم اهداء درع النقابة للمحافظين والنواب وعميد كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس.
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