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فريدة سيف النصر عن وصفها بالفنانة الساخنة: "حسيت إني فرن"

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:35 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الفنانة فريدة سيف النصر، إنها حاولت حذف بعض أسماء بعض المقاطع على اليوتيوب التي تصفها بالفنانة الساخنة، مقابل دفع الاموال ولكنها لم تستطيع.

وتابعت "سيف النصر"، خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين،: " كاتبين على المقاطع شاهد الفنانة الساخنة فريدة سيف النصر، من كتر كتابة على المقاطع الفنانة الساخنة حسيت إني فرن، حبيت أشيل أسماء هذه المقاطع وأدفع فلوس بس معرفتش".

ولفتت إلى أنها لم تمثل أدوار إغراء مطلقًا، مثل الكثير من الممثلات، معقبة: "لما أمثل أفلام بها قبلات أو أحضان وخلافه".
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شيرين سيف النصر

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