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كيف تتم عملية بوتكس المعدة Stomach Botox للتخسيس؟.. اعرف شروطها وفوائدها والأعراض الجانبية

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:36 م
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بوتكس المعدة Stomach Botox
بوتكس المعدة Stomach Botox
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ما هي عملية بوتكس المعدة Stomach Botox؟

تعتبر عملية بوتكس المعدة من أحدث وسائل التخسيس الحديثة في الوقت الحالي، حيث تتم بدون جراحة أو تخدير، وكل ما يفعله الطبيب هو إدخال المنظار في المعدة لتتم، ويمكن للمريض الذهاب للمنزل في نفس اليوم، وتعمل بوتكس المعدة على إبطاء سرعة وصول الطعام إلى المعدة بنسبة 50%.

شروط عملية بوتكس المعدة Stomach Botox

- الذين يعانون من زيادة في الوزن ولا يستطيعون فقدانه بشتى الطرق الاخرى، ففي هذه الحالة عملية بوتكس المعدة الخيارة الأمثل.

- الأشخاص الذين لا يستطيعون التغلب على الشراهة في الأكل، تنطبق عليهم شروط إجراء العملية.

- تساعد هذه العملية الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية نتيجة السمنة المفرطة مثل ألم العظام والعمود الفقري على التخلص من السمنة لاستعادة اللياقة البدنية المطلوبة.

كيف تتم عملية بوتكس المعدة Stomach Botox

- أولًا يتم عملية الحقن باستخدام المنظار الطبي والذي يتم إدخاله من الفم حتى المعدة.

- ثم يقوم الطبيب ينثر رذاذ من المخدر الموضعي على الحنجرة لتقليل من ردات فعل، مثل التقيؤ.

- يتم وقت إجراء عملية حقن المعدة بالبوتكس من 45 دقيقة إلى ساعة.

- يحقن الطبيب العضلات الموجودة في جدار المعدة مما يقلل من حركتها وانقباضها وبذلك تقلل من هضم المعدة ومن معدل إفراغها الطعام ودفعه إلى الأمعاء.

- وفي بعض الحالات، يستهدف الطبيب العصب المسئول عن إعطاء الأمر للمعدة بممارسة الحركة الهاضمة وإفراغ الطعام ودفعه إلى الأمعاء مما يقلل من حركة المعدة ويرسل إشارات بالشبع والامتلاء للمخ ليشعر الشخص بالشبع لفترة.

فوائد عملية بوتكس المعدة Stomach Botox

- لا تتطلب عملية بوتكس المعدة إقامة في المستشفى، فيمكن للمريض الذهاب للمنزل ومماسة حياته بشكل طبيعي بعد إجراء العملية مباشرة.

- تقليل الإحساس بالجوع.

- لا تحتاج العملية إلى تخدير كامل، وليس بها شقوق خارجية أو ندوب نتيجة لها.


الأثار الجانبية لعملية بوتكس المعدة Stomach Botox

- يصيب البوتكس الأشخاص الذين يعانون من حساسية ببعض المشاكل الصحية، لذا يجب التأكد من أن الشخص غير مصابٍ بالحساسية لتفادي أي رد فعل تحسسي بعد الحقن.

- احتمالية انتقال البوتكس من مكان الحقن إلى أماكن مجاورة، وذلك قد يؤدي إلى تأثير عضلات مكان آخر بالبوتكس، وذلك يصيب المرضى بمشاكل صحية.

- حقن كمية أكبر من البوتكس يؤدي إلى ضعف العضلة أو شللها، مما يسبب عسر الهضم ومشاكل هضمية عديدة.
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