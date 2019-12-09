Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوار.. ممدوح عبدالحي: كوكاكولا يحتاج لتدعيمات في يناير وأتمنى الصعود واللعب مع الكبار

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:34 م
Advertisements
بوابة الفجر
نورهان فضل
Advertisements


تشهد الفترة الحالية حالة من الانتعاش في صفوف فريق كوكاكولا تحت قيادة المدرب ممدوح عبدالحي، الذي أعاد قوام الفريق منذ توليه القيادة الفنية، وارتفاع المعدلات الفنية لبعض اللاعبين فى الفريق خلال المباريات .

"الفجر" يلتقي بـ"ممدوح عبدالحي"، للحديث عن الفريق وطموحه خلال الفترة المقبلة.

هل ترددت في تحمل مسؤولية الرجل الأول في الجهاز الفني بالموسم الحالي؟

- لم أتردد، لأنى كنت أتحمل قبل ذلك المسئولية الفنية لفريق أف سي مصر، وفي الذي الوقت كان هناك في صفوف الفريق نجوم الدوري الممتاز، وكان الفريق يسير بشكل جيدا وينافس على الصعود، تولية القيادة في 15 مباريات، فاز الفريق في 10 مباريات .

ما رأيك في أول تجربة رسمية مع كوكاكولا ؟

- أرى أنها تجربة ناجحة لأني تولية القيادة منذ بداية الموسم الحالي، رغم أن قوام الفريق رحل إلا أني قمت بتكوين قوام جديد معدل السن من 25, هناك لاعبين من بيراميدز وإنبي جميعهم مميزين، ولكن ينقصهم الوقت لتقديم مستوى وأداء جيد، دوري القسم الثاني من عيوبه أنه لم تتوقع النتائج .

من من المدربين الذين عملت معهم واستفدت منهم؟

- حلمي طولان، استفدت منه الكثير، ومحمد صلاح، وأيضا تامر مصطفي .

من المدرب الذي أثر في شخصية ممدوح عبدالحي؟

- طلعت يوسف، عملت مع في طلائع الجيش كمدرب ولاعب وأستفدت الكثير من الخبرات

ماهي أقوي مجموعة في مجموعات دوري القسم الثاني ؟

- مجموعة القاهرة, تعتبر الأقوى في الدوري، لأن هناك العديد من الأندية في المجموعة تتنافس على الصعود لدوري الأضواء، وبجانب الثلاث أندية "بتروجيت والداخلية والنجوم" التي هبطت من الدوري الممتاز وتريد الصعود مرة أخرى.

ما رأيك في أداء الترسانة الموسم الحالي رغم تاريخها ؟

- الترسانة تحتاج الفترة الحالية إلى تنظيم وإبتعاد الإدارة عن القرارات الفنية، وأعتقد أن محمد صلاح سيفعل ذلك .

ما رأيك في دوري المحترفين الذي سيقام الموسم المقبل ؟

- ستكون دوري مختلف جداً، ويكون تكلفة مالية ضخمة على الأندية ولكن سيكون مفيد للكرة المصرية وقوى، والذي سيصعد للممتاز سيستحق ذلك .

مالا هي المراكز التي تحتاج إلى تدعيمات في صفوف الفريق ؟

- الفريق يحتاج إلى مهاجم أفريقي، وظهير أيمن، ولكن لم يتم تحديد الأسماء الفترة الحالية .

هل تعتمد على خطة ثابتة في مبارياتك؟

- لا اعتمد على خطة معينة، لأن كل مباراة لها ظروفها، لذلك اتعامل مع كل مباراة على حدة.


ماهو طموح فريق كوكاكولا هذا الموسم ؟

- أتمنى التوفيق من ربنا، وأى مدرب يريد الصعود بفريقه إلى الممتاز واللعب مع الكبار، ونحن نسعى لبذل المزيد من الجهد لتقديم مستوى أفضل .
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة 26 شخصا في حادث مروع بالإسماعيلية

منذ حوالي 4 ساعات

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ حوالي 7 ساعات

وكيل ميتشو يفجر مفاجأة جديدة بعد رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

رونالدو يغتال أحلام ميسي ويأمر يوفنتوس بضم "الجوهرة السمراء"

منذ أقل من ساعتين

تقارير.. محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان مقابل 176 مليون دولار

منذ ساعة و 11 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ حوالي 8 ساعات

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح مثير من رئيس برشلونة يعيد جوارديولا إلى الكامب نو

منذ أقل من ساعة

خاص.. حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - سبب استبعاد ميسي من قائمة برشلونة لمواجهة إنتر ميلان

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتراجع والزمالك يتقدم وبيراميدز في مكانه بالتصنيف العالمي للأندية

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:08 م

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

03:40 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

07:14 م

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

02:18 م

خاص.. حقيقة رحيل نجم الأهلي

07:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status