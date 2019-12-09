لميس الحديدي: تصريحات أردوغان بشأن شرق المتوسط "مستفزة"

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن عدم أحقية مصر واليونان بالاستكشاف في شرق المتوسط دون موافقة تركيا، قائلة: "تصريحات مستفزة للغاية".



وأوضحت "الحديدي"، خلال برنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الإثنين، أن مصر ملتزمة بالقانون الدولي وقواعده، مؤكدة أن لا يجب أن يسود قانون القوة.



وأشارت الإعلامية، إلى أن أزمة شرق المتوسط لم تعد تخص مصر فقط، أو الدول المتضررة فقط، بل هي مشروعية القانون الدولي، مشددة على أنه لا يجب أن يسود قانون الأمر الواقع.

