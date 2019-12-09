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مكتب الرسالات البابوية بإيبارشية طيبة يقيم يوماً للطفولة المرسلة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:23 م
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يوم الاطفال
يوم الاطفال
ماريان ناجى
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أعلنت الكنيسة الكاثوليكية عن انطلاق يومًا للطفولة المرسلة تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، وبإشراف الأب ماركو ناجي مسؤول المكتب الفرعي للرسالات البابوية بالأقصر وأعضاء المكتب.

حيث أقام خدام مكتب الرسالات البابوية بايبارشية طيبة أمس الأحد، يومًا للطفولة المرسلة بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالاقصر لأطفال مدارس الاحد للمرحلة الابتدائية، بحضور اكتر من ٧٠ طفلًا تحت عنوان (أنت مرسل).

بدأ اليوم بعمل ترانيم حركية ثم عرض مسرحي صغير من خلال عرض عرائس لمحاولة توصيل مفهوم اليوم للاطفال، وهو كيف تكون إنسان مرسل، ثم العاب ونشاط الأشغال اليدوية، حيث قام كل طفل بكتابة نوع الرسالة التى يحب أن يكون فيها، واختتم اليوم بصلاة مع الاب أمجد عزت الراعي المساعد بكنيسة مارجرجس بالاقصر.

وجاء الختام نيابة عن الأب ماركو ناجي حيث شكر استاذ مجدي أبو اليمين الآباء الأفاضل رعاه وخدام كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالأقصر علي حسن استقبالهم وتعاونهم، كما خص بالشكر الخدام نادية الفريد ونادين هاني ويؤانس عبد النور أعضاء مكتب الرسالات البابوية بايبارشية طيبة علي جهدهم في التجهيزات وتحضيرات لليوم الذي حقق الهدف منه وهو كيف أكون طفل مرسل رغم إمكانياتي المحدودة.
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