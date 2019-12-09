وزير الآثار يلتقط الصور التذكارية مع شباب الاتحاد الأفريقي

التقط وزير الآثار الدكتور خالد العناني، عدد من الصور التذكارية مع شباب البرنامج البرنامج التطوعي للاتحاد الأفريقي- مصر 2019 والذي تستضيفه مصر تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث التقى الوزير الآثار بالشباب الأفريقي المشارك في البرنامج واستعرض معهم الاكتشافات والمشروعات الأثرية الجديدة والمتاحف في مصر وجهود الوزارة في استعادة الآثار المسروقة والمهربة من البلاد بطريقة غير شرعية، وذلك بالمركز الأوليمبي بالمعادي.



جاء ذلك أثناء مشاركة وزير الآثار في وفعاليات البرنامج اليوم، وتفقد وزيرا الآثار والشباب والرياضة بعض صالات الألعاب الرياضية في المركز الأوليمبي بالمعادي، منها صالة لعبة الجمباز ولعبة تنس الطاولة (البنج بونج).



وألقى وزير الآثار أمام شباب البرنامج التطوعي للاتحاد الأفريقي- مصر 2019 كلمة أشار العناني فيها إلى عدد من المشروعات القومية الجارية مثل مشروع ترميم قصر البارون إمبان والذي من المقررافتتاحه قريبًا وتحويله إلى معرض يروي تاريخ حي مصر الجديدة وهليوبوليس، بالإضافة إلى افتتاح العديد من المتاحف الوطنية، ونوه بالأعمال الجارية لتطوير المتحف القومي للحضارة المصرية واستقباله قريبا للمومياوات الملكية من متحف التحرير في موكب مهيب، والمضي قدمًا فى إنشاء المتحف المصرى الكبير، وافتتاحه في نهاية عام 2020. كما أشار الي الجهود التي بذلتها الوزارة في استعادة الاثار المسروقة والمهربة بطريقة غير شرعية آخرها استعادة تابوت نجم عنخ من الولايات المتحدة الأمريكية.



ووجه الدكتور خالد العناني وزير الآثار للحضور الدعوة لزيارة المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه نهاية عام 2020، المتحف المصري الكبير، يعد من أكبر متاحف العالم بمساحة 17 ألف فدان، وبمساحة عرض 90 ألف متر مربع، والمتحف شهد تطورًا في العامين الأخيرين حيث وجه فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من العمل بالمتحف، وبذلت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة مجهودات ضخمة لسرعة الانتهاء من العمل على أكمل وجه، وأعلنت الوزارة التزامها بالجدول المعلن عنه حيث سيكون المتحف مهيأ هندسيًا آخر عام 2018 وسيتم الافتتاح حسب التوجيهات الرئاسية عام 2020م.