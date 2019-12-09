محاولة إنتحار فاشلة لفتاة بالمنصورة

شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية إقبال فتاة بالعقد الثانى من عمرها على الإنتحار بعد تناولها كمية كبيرة من الأقراص الدوائية الغير المعلومة الا ان محاولتها باءت بالفشل.



كان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث الدقهلية يفيد استقبال مركز السموم لفتاة فى حالة إعياء شديدة بعد تناولها أقراص دوائية بكمية كبيرة.



وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة شيماء ط اع 28 سنة ومقيمة حى المجزر بمدينة المنصورة بتسمم بعد تناول أقراص دوائية مجهولة بكمية كبيرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللآزم وجارى العرض على النيابة العامة.