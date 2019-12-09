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الطالبية يحتفل برئيس جهاز الكاراتيه بعد تكريمه من الرئيس السيسي

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:15 م
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تكريم جهاز الكاراتيه
تكريم جهاز الكاراتيه
سيد علي
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احتفل نادى الطالبية الرياضي برئاسة المستشار حسن مراد نائب رئيس النادى والقائم بأعمال رئيس النادى بمحمد فتحي المدير الفنى لمنتخب مصر للكاراتية ورئيس جهاز الكاراتية بالنادى بسبب تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي وحصوله على وسام الرياضة من رئيس الجمهورية.

 

حضر الاحتفالية عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية ولاعبو الكاراتيه بالإضافة إلى أسامة عباس ومصطفي نمر عضوى مجلس إدارة النادى ود. محمود رأفت مدير النشاط الرياضي .

 

ومن جانبه أكد المستشار حسن مراد أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للأبطال الرياضيين يؤكد النظرة المستقبلية للقيادة السياسية في الاهتمام بالرياضة وأن تكريم رئيس جهاز الكاراتية يعتبر تكريما للنادى ككل.

 

وأشار مراد إلى أن محمد فتحى من المدربين المميزين داخل النادى واستطاع تطوير الكاراتية بالإضافة إلى مساعدته على خروج أبطال جدد في المستقبل.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قام بتكريم المنتخب الأوليمبي وعددا من الرياضيين الذين حققوا العديد من الألقاب في مختلف اللعبات.

 

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الكلمات المفتاحية

رياضة جهاز الكاراتيه الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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