نصائح وطرق بسيطة للحفاظ على أسنانك ناصعة البياض

يتميز كل شخص باطلالته وابتسامته، التي تفرقه عن غيره، والابتسامة تحتاج إلى أسنان ناصعة البياض، فمن شروطها بيان الأسنان أثناء الضحكة، وعند أخذ صور فوتوجرافية، من المعتاد أن تظهر الأسنان مع الضحكة أثناء أخذ اللقطة المناسبة.





الابتسامة عنوان الحياة





وسرعان ما تتحول ابتسامة الإنسان إلى كابوس؛ بسبب إصابة الأسنان بالتسوس، نتيجة للتدخين، وتناول بعض المضادات الحيوية، واستخدام غسول الفم، وغيرها، ممّا يدفعهم إلى البحث عن حلول بشتى الوسائل للتغلّب على هذه المشكلة، كالذهاب إلى مراكز تجميل الأسنان، واستخدام الليزر الذي يتصف بارتفاع تكلفته، وتأثيراته الضارّة على صحّة الإنسان.





تبييض الأسنان بوصفات طبيعية مائة بالمائة.





أولا: خليط الليمون الفعال في تبييض الأسنان





هناك العديد من الوصفا الطبيعية التي تستخدم في تبييض الأسنان، ومنها، خليط الليمون المضاف إليه، بيكربونات الصوديوم، وتقليبهم جيداً، ثم يوضع الخليط على الأسنان قرابة اـ15 دقيقة، ونقوم بفرك الأسنان جيداً، وغسيلها.





ثايناً: الفراولة





تهرس حبة فراولة، في كوب به بيكربونات الصوديوم، ثم نستخدم فرشاة غسل الأسنان، ونغسل بالماء، بعد مرور 5 دقائق.





ثالثاً: خليط العسل الطبيعي





يكون هذا الخليط، من ملعقتين عسل، وكمية ملح بسيطة، نخلط المكون، ثم ندهن الأسنان بها، وننتظر قليلاً، ثم نفرك المزيج، وتكرر الوصفة.





رابعاً: الميرمية والملح





تخلط أوراق الميرمية، مع الملح ويخلط المزيج جيداً، ثمّ نضع العجينة في الفرن، ونتركها حتى تصبح صلبة، ثمّ نفتتها جيداً حتى تصبح بودرة. نضعها على الأسنان، تفرك جيداً بها، وتكرر يومياً.





حافظ على أسنان ناصعة البياض بهذه النصائح الهامة:-





- ينصح للحفاظ على قوة وبياض الأسنان، أن تنظف الأسنان بالفرشاة بعد كل وجبة وعدم استخدام المعجون، واقتصار الغسيل بالمعجون بعد الاستتيقاظ من النوم وقبله.





- استخدم فرش الأسنان النعامة، المصنوعة من مادة النايلون، وتغييرها بشكل دوري، كل ثلاثة أشهر، لإزالة بقايا الطعام، والبقع، دون حدوث تهيّج في اللثة.





- نظف أسنانك باستخدام السواك، فهو يخلصك من رائحة الفم الكريهة، ويحمي الفم من الإصابة بالالتهابات والأمراض.





- تجنب التدخين، والأطعمة المليئة بالسكريات.







