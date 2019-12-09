رفات القديسة تريزا تزور كنسيتها بالشرابية (صور)

استقبلت اليوم الإثنين، كنيسة القديسة تريزا بالشرابية، رفات القديسة تريزا الطفل يسوع، وفي المساء، أقيمت صلاة المسبحة الوردية، ثم ترأس صاحب النيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، صلاة القداس الإلهي بمشاركة كل من الأب مرقص لطفي راعي الكنيسة، والأب بيشوي فوزي الوكيل الرعوي، وراعي كنيسة العذراء مريم بالقللي، والأب يوحنا سعد راعي كنيسة العذراء مريم والأم تريزا بعزبة النخل، والأب يوحنا الكرملي، والأب جوزيف الكرملي.



وألقي صاحب النيافة كلمة العظة حول معني كلمة رفات التي تعني المتبقي، ويعتبر هذا الرفات هو ما تبقي من رفات القديسة تريزا وأضاف قائلًا: علينا أن نتحد بالله وأن نكون قديسين علي مثال القديسة تريزا، أقيم أيضًا تطواف احتفالي بمشاركة الآباء الحاضرين والشعب.