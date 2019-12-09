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4 مواجهات نارية في بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات غدا

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:13 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تستأنف غدًا الثلاثاء مباريات بطولة افريقيا للأندية لكرة السلة "سيدات" والمقامة حاليًا في مصر، وذلك بعد ان حصلت جميع الفريق على راحة من المباريات اليوم الاثنين.

وتقام غدًا الثلاثاء 4 مواجهات قوية في دور المجموعات للبطولة الافريقية، والتي تبدأ في تمام الواحدة والنصف ظهرًا بمباراة إينريجي البنيني وانتر كلوب الانجولي ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويليها مباراة فاب الكاميروني وسي إن إس إس الكونغولي والتي تقام في الرابعة إلا ربع عصرًا، ضمن منافسات المجموعة الثانية، ثم يواجه الأهلي نظيره فيروفيارو الموزمبيقي حامل اللقب في تمام السادسة مساءً.

وتختتم المباريات في الثامنة والربع مساءً بلقاء سبورتنج أمام نظيره وزارة جبل النار النيجيري ضمن منافسات المجموعة الأولى.
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