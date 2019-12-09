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لقاءات قوية لبني عبيد وشربين ومنية سمنود وبلقاس في القسم الثالث

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:11 م
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بوابة الفجر
هيثم حبيب
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تنطلق في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء منافسات الجولة الحادية عشر للمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث.

يسعى بنى عبيد لتجاوز خسارته القاسية أمام نبروه بالمباراة الماضية حينما يحل ضيفا على السنبلاوين العائد بنقطة ثمينة بتعادل أمام منية سمنود والذى يسعى للفوز والإقتراب من منطقة الوسط الدافئة بجدول الترتيب.

ويلتقي فريق اتحاد نبروه مع فريق شبان بدواى صاحب المعنويات المرتفعة أيضا بعد الفوز الذى حققه فى اللحظات الأخيرة أمام شيكو بالجولة الماضية.

ويلعب إتحاد المنزلة مع فريق مركز شباب الأمير فى لقاء الجريحين بعدما خسر كلاهما بالجولة الماضية.


يستضيف مياه الدقهلية نظيره فريق منية سمنود الذى يحاول جاهدا لتحقيق نتيجة إيجابية فى محاولة للإبتعاد عن منطقة الهبوط قليلا.

ويخوض فريق شيكو لقاء هام مع فريق بلقاس، كما يلعب عمال المنصورة مع كهرباء طلخا والذى تعرض لهزيمة مثيرة بالجولة الماضية أمام ميجاسبورت بنتيجة ٣-٢.

ويحل فريق شربين ضيفا على المطرية فى محاولة من أبناء شربين لمواصلة الزحف نحو القمة وإستغلال أى تعثر محتمل لفرق المقدمة نبروه وبنى عبيد.

ترتيب المجموعة التاسعة

١- نبروه ٢٠ نقطة
٢- بنى عبيد ٢٠ نقطة
٣- شربين ١٩ نقطة
٤- ميجاسبورت ١٧ نقطة
٥- شبان بدواى ١٥ نقطة
٦- شيكو ١٤ نقطة
٧- عمال المنصورة ٨ نقاط
٨- بلقاس ١١ نقطة
٩- الأمير ١٠ نقاط
١٠- مياه الدقهلية ١٠ نقاط
١١- كهرباء طلخا ٩ نقاط
١٢- السنبلاوين ٧ نقاط
١٣- المطرية ٧ نقاط
١٤- منية سمنود ٦ نقاط
١٥- إتحاد المنزلة نقطتين
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