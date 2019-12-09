Advertisements
Advertisements
Advertisements

أشرف صبحي يهدي درع البرنامج التطوعي للاتحاد الأفريقي لوزير الآثار

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:07 م
Advertisements
اهداء الدرع
اهداء الدرع
حسام زيدان
Advertisements
أهدي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة، الدكتور خالد العناني وزير الآثار، درع البرنامج البرنامج التطوعي للاتحاد الأفريقي- مصر 2019 والذي تستضيفه مصر تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث التقى الوزير الآثار بالشباب الأفريقي المشارك في البرنامج واستعرض معهم الاكتشافات والمشروعات الأثرية الجديدة والمتاحف في مصر وجهود الوزارة في استعادة الآثار المسروقة والمهربة من البلاد بطريقة غير شرعية، وذلك بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

جاء ذلك أثناء مشاركة وزير الآثار في وفعاليات البرنامج اليوم، وتفقد وزيرا الآثار والشباب والرياضة بعض صالات الألعاب الرياضية في المركز الأوليمبي بالمعادي، منها صالة لعبة الجمباز ولعبة تنس الطاولة (البنج بونج).

وألقى وزير الآثار أمام شباب البرنامج التطوعي للاتحاد الأفريقي- مصر 2019 كلمة أشار العناني فيها إلى عدد من المشروعات القومية الجارية مثل مشروع ترميم قصر البارون إمبان والذي من المقررافتتاحه قريبًا وتحويله إلى معرض يروي تاريخ حي مصر الجديدة وهليوبوليس، بالإضافة إلى افتتاح العديد من المتاحف الوطنية، ونوه بالأعمال الجارية لتطوير المتحف القومي للحضارة المصرية واستقباله قريبا للمومياوات الملكية من متحف التحرير في موكب مهيب، والمضي قدمًا فى إنشاء المتحف المصرى الكبير، وافتتاحه في نهاية عام 2020. كما أشار الي الجهود التي بذلتها الوزارة في استعادة الاثار المسروقة والمهربة بطريقة غير شرعية آخرها استعادة تابوت نجم عنخ من الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي نهاية اللقاء، أجاب وزير الآثار علي العديد من الأسئلة والاستفسارات من الحضور الذين استفسروا عن المزيد من المعلومات الجهود التي بذلتها مصر في استعادة الاثار المسروقة ومهربة بطريقة غير شرعية، وكيفية قيام الوزارة بالاكتشافات الاثرية واعمال ترميم القطع الاثرية، كما وجه الدكتور خالد العناني وزير الآثار للحضور الدعوة لزيارة المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه نهاية عام 2020.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الاثار وزارة الاثار بنج بونج المركز الاوليمبي الشباب الرياضة الشباب الإفريقي الاثار

أخبار تهمك

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ حوالي 8 ساعات

تقارير.. محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان مقابل 176 مليون دولار

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. إصابة 26 شخصا في حادث مروع بالإسماعيلية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

منذ حوالي 3 ساعات

وكيل ميتشو يفجر مفاجأة جديدة بعد رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ حوالي 7 ساعات

رونالدو يغتال أحلام ميسي ويأمر يوفنتوس بضم "الجوهرة السمراء"

منذ أقل من ساعتين

تصريح مثير من رئيس برشلونة يعيد جوارديولا إلى الكامب نو

منذ أقل من ساعة

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتراجع والزمالك يتقدم وبيراميدز في مكانه بالتصنيف العالمي للأندية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

تفاصيل القطعة الأثرية المسروقة التي استعاداتها مصر من بريطانيا

الآثار: سنستعيد حشوات "المارداني" المسروقة.. وننشر صور آخر القطع المتبقية من المنبر

محاضرة لوزير الآثار بجامعة بكين عن الاكتشافات الأثرية الحديثة

انطلاق "منتدى الحضارت القديمة" بمشاركة مصر و 8 دول ببكين

وزير الأثار من الصين: العالم يواجه تحديات كبرى للحفاظ على التراث الإنساني

مشاورات بين مصر والصين لتنظيم مؤتمر عالمي لمكافحة الاتجار في الآثار

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:08 م

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

03:40 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

07:14 م

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

02:18 م

خاص.. حقيقة رحيل نجم الأهلي

07:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status