الطالع الفلكي الثّلاثَاء 10/12/2019..مُوسِمْ التَّزَاوُج!

*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الثّور ، ويدخل الجَوْزَاء فى السّادسة و 47 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحَمَلْ ، ويدخل الثّور فى السّابعة و47 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 22 نوفمبر - 22 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 16 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الإكليل من 7 ديسمبر - 19 ديسمبر.





اليوم 1 كهيك قبطى ، 10 كانُون أوّل رُومى، 13 رَبيعٍ الثّانى ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (ياناس إختشو على دَمّكُو بَأه ورُوحُو إتجوّزُو)-حاضر يابيه حَرُوح أتجوّز.(حسين فهمى من فيلم مين يجنّن مين-1981)





*القمر فى الثّور "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

















*(النّجمة المصريّة الفرعونيّة ، الشّعرى اليَمَانِيّة)

السّنة القبطيّة ذات الأصل الفرعونى تعتمد فى تقويمهاعلى ظهورنجمة شديدة اللمعان هى الشّعرى اليمانيّة، سيريس ، نجم ألفا، سِبْدِتْ وهذه النجمة تتجه نحوها الأهرامات بالجيزة والنجوم الثلاث فوق رؤس الأهرامات نجمات أوريون الثلاث على شكل سهم يُشير للنجمة المقصودة،تظهرفى شهر سبتمبر من كل عام قبالة أنف أبى الهول لتعاود الظهور مرة أخرى فى نفس المكان بعد 365 يوم ، بداية ظهورها يتصادف دائماً أبداً مع فيضان النّيل لذا تمّ تقسيم مواسم الزراعة المصرية الثلاث مع ظهورها وعلى أساس أسماء فى الثقافة الفرعونيّة، التقويم يعمل بنعومة فائقة على ضفاف النيل وبانتظام شديد منذ ستة آلاف عام على أقل تقدير وحتى اليوم.





1-(توت – بابه- هاتور- كهيك) ---- (آخِتْ/أشهر الفيضان)

2-(طوبه-أمشير-برمهات-برموده) --- (بِرِيتْ/أشهر الإنبات ونموّ الزّرع)

3-(بشنس-بؤونة- أبيب-مِسْرى) ---- (شُمُو/أشهر الحصاد-الصّيف)





كَا- حَرْ- كَا تعنى نفسٌ مع نفس أوبمعنى رَجُلٌ مَعَ إمْرَأة ، يشتهر هذا الشهر بإسم عيد إجتماع الأجساد عند الفراعنة فاليوم يبدأ الشهرالأخير من مُوسم غمر مياه النّيل لأراضى مصر الخصبة وخلال هذا الشهر تكون أرض مصر مُستعدة لإستقبال البذور، وبالتوازى فالقوى الكونيّة تساعد وتعمل على جعل أجساد النساء المصريات أكثر مُلاءمة وإستعداداً لإستقبال بذورأزواجهنّ الرّجال فى هذا الشهر بالذات تماماً مثل أرض مصر الزراعية ويكون المولود الناتج من هذا التلقيح قوياً ومسعوداً بمشيئة الله تَعَالى تماماً مثل المزروعات التى تُزرع فى هذا الوقت ومادام المصرى إبن البيئة فبالضرورة يكون جسده متفاعلاً مع الأرض و النيل والطقس خاصةً مع قِصَرْ فترة النّهاروطول فترة الليل(كيهاك فطارك عشاك) فتكون فرصة النشاط الزوجى مُنَاسِبَة أكثرمن أى شهرٍ آخر وأكثر كفاءةً للزوجيْن، تسعة أشهر من هذا الشهر بعد أن تكون قد بَذَرْتَ بذورك الحلال فى أرض-جسد زوجتك بالتوازى مع أرض النيل، تكون ولادة المولود بمشيئة الله تَعَالى فى شهر سبتمبر وهو موعد فيضان النيل والذى يكون مواليده لهم عقول مُتعطّشة للعلم والمعرفة وتمتص العلوم بسرعة توازى سرعة إمتصاص أرض مصر لماء فيضان النيل ، لذلك غالباً يكون مولود سبتمبر ولداً نابهاً ذكيّاً وغالباً طبيب فى ثقافة قدماء المصريين شرط أن تضع بذورك خلال شهرىّ هاتور أو كهيك، على ذلك قام الفراعنة بجعل رمز هذا الشهر العِجْل أبيس رمز الفحولة والتّناسل مثلما كان الشهر الفرعونى الفائت رمزه البقرة المصرية حَتْ حُور رمز الأنوثة لتشجيع الجِنسَيْن وشحذ همّتهم على الزّواج، ولا عيْب فى ذلك طالما بالحلال.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: يوم مُناسب لسداد الفواتير أو مُساعدة أحدهم على سداد تكاليف العلاج أو حتى إرشاد تائه ، الله تَعَالى فى عوْن العبد مَادَامَ العبد فى عوْن أخيه.





برج الثور: إبحث عمّا يُميز بصمتك عن بصمات الآخرين وأبدأ فى تسويقها بدلاً عن البكاء على اللبن المسكوب والفرص الضائعة ، كلٌ مِنّا عنده شيئٌ ما.





برج الجوزاء: بعد إنهاء عملك قم بفحص ماتم إنجازه من عمل، دبل تشيك إفحص مرتين كل عمل تنتهى منه لتتأكد من خلوه من عيوب السرعة أو الغفلة.





برج السّرطان: لاتقبل وظيفة أو مُهمّة قبل إختبارصغير لمعرفة العواقب،وضعك لإصبع قدمك أولاً فى الماء قبل الغطس يوفّرعليك لطشة برد قاسية أنت فى غنىً عنها.





برج الأسد: الشخص الأكثر عبوساً فى وجهك قد تفاجأ بأنه حليفك المُخلص ، ما محبّة إلا بعد عداوة مَثَلْ قابل للتحقق اليوم ، لكن لايعنى أن تُعطى سرّك لغيرك.





برج العذراء : قد يأتى الضرر من أصحاب النوايا الطيبة، لذا لاتقم باتباع نصائح الآخرين بشكلٍ أعمى دون فحصها والتأكد من ملاءمتها لك.





برج الميزان: الحرص لايعنى البُخل فوازن بين التوفير ومُتعة الشّراء لتوفير فرحة لقلوب أفراد أسرتك.





برج العقرب: أسلوبك الفصيح فى التواصل مع الآخرين يمكنك من الفوز بعلاوة أو التحصّل على ربح تجارى، أو على أقل تقدير تسوية نزاع ، بمشيئة الله تَعَالى.





برج القوس: بعض مواليد القوْس قد يسافرون اليوم لأراضٍ بعيدة ولفترة طويلة، أو لضواحى المدينة ولساعات قصيرة، فى السفر سبع فوائد أقلها تغيير الحالة النفسيّة.





برج الجدى: عصبيّة الحبيب لايجب أن تواجهها بعصبيّة فى مُقابلها ، إنتظر حتى تهدأ النفوس ثم صَفّ الخلاف بهدوء دون تدخل أطراف أخرى.





برج الدّلو: تذكر المثل القائل أن النجاح هو واحد بالمائة إلهام و99% عرق وجهد، دعوة لنبذ الكسل والإسترخاء ، والتأكيد على الحركة المستمرة والسّعْى.



