تعرّف على مباريات الثلاثاء في دوري القسم الثاني

تقام في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء 3 مباريات ساخنة ضمن منافسات الجولة الثامنة للمجموعة الثالثة للقسم الثاني.



ويقدم "الفجر الرياضي" مباريات الثلاثاء :



1- دمنهور مع فاركو



يلتقي فريق دمنهور بقيادة خالد القماش مع فريق فاركو بقيادة أحمد عاشور، في مواجهة قوية، حيث يدخل دمنهور اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 14 نقطة، حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وتلقى هزيمة، سجل لاعبيه 9 أهداف عن طريق وحيد محسن 4 أهداف، وأحمد العوضي 3 أهداف، وعمار حمدي هدفين وسكنت شباكه 6 أهداف.



ويتصدر فريق فاركو القمة برصيد 15 نقطة، حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 3 مباريات، سجل لاعبيه 9 أهداف عن طريق على بهيج 5 أهداف، وهدف لكل من إسلام الفولى وأحمد زغلول وهشام فتح الله ومحمود عبد الله وسكنت شباكه 3 أهداف.



وشهدت الجولة الماضية فوز دمنهور على فريق دكرنس بهدفين، وحقق فريق فاركو الفوز على فريق المنصورة بهدف.







2- المنصورة مع الأوليمبي



يستضيف فريق المنصورة بقيادة مصطفى عبده ، نظيره فريق الأوليمبي بقيادة أحمد الكأس في لقاء ساخن، إذ يدخل الفريقان اللقاء برصيد 7 نقاط.



ويحتل فريق المنصورة المركز التاسع برصيد 7 نقاط من الفوز في مباراة وتعادل في 4 مباريات والهزيمه في مباراتين، سجل 5 أهداف عن طريق أحمد هريسه هدفين ، وهدف لكل من إبراهيم أسامة وأحمد عبد العال ومحمد نجاتي، وسكنت شباكه 7 أهداف.



ويحتل فريق الأوليمبي المركز الثامن برصيد 7 نقاط من الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة وتلقى الهزيمة في 4 مباريات، سجل لاعبيه 4 أهداف عن طريق نادى حسن هدفين، وهدف لكل من عبد الله الرويني ومحمد إبراهيم وسكنت شباكه 5 أهداف.



وشهدت الجولة الماضية فوز الأوليمبي بهدفين على فريق بيلا، وتلقى فريق المنصورة الهزيمة بهدف من فاركو.



3- بيلا مع مالية كفر الزيات



يلتقي فريق بيلا مع فريق مالية كفر الزيات، ويخوض بيلا اللقاء وهو في المركز الحادي عشر قبل الأخير برصيد 3 نقاط من التعادل في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في 4 مباريات، سجل لاعبيه هدفين عن طريق أحمد العباسي وهشام نيمار وسكنت شباكه 7 أهداف .



ويحتل فريق المالية المركز الأخير برصيد نقطتين من التعادل في مبارتان، وتلقى الهزيمة في 5 مباريات، سجل لاعبيه 5 أهداف عن طريق أحمد البيلى 3 أهداف، وأحمد بسيونى هدفين وسكنت شباكه 12 هدف.



وشهدت الجولة السابقة خسارة بيلا من الأوليمبي بهدفين، وخسارة المالية من بلدية المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



ومن المقرر أن يلتقي يوم الأربعاء الرجاء مع دكرنس على ملعب مركز شباب مطروح، وتختم الجولة يوم الجمعة بمواجهتي بلدية المحلة مع الحمام، أبو قير مع غزل المحلة.



ترتيب المجموعة الثالثة



1- فاركو 15 نقطة

2- غزل المحلة 14 نقطة

3- دمنهور 14 نقطة

4- الرجاء 12 نقطة

5- دكرنس 11 نقطة

6- بلدية المحلة 11 نقطة

7- أبو قير 9 نقاط

8- الأوليمبي 7 نقاط

9- المنصورة 7 نقاط

10- الحمام 7 نقاط

11- بيلا 3 نقاط

12- المالية نقطتين

