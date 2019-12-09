برلماني: حلوان بؤرة للإرهابيين.. ونحتاج إلى نقل 100 ألف أسرة منها (فيديو)

قال رضا البلتاجي النائب عن دائرة حلوان، إن نفق عزبة الوالدة بحلوان عمره أكثر من 120 عاما، ولم يحدث به أي تطوير ولم نصل لأي شيء فيما يخص هذا النفق، متابعا: "مدينة حلوان وضواحيها فيها 4 مليون مواطن وهذا التعداد يختلف عن توقيت إنشاء النفق".





وأضاف "البلتاجي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج"على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" مساء الإثنين: "نحن في حاجة إلى نقل 100 ألف أسرة في حلوان وليس 200 أسرة فقط بسبب كثرة المناطق العشوائية"، لافتا إلى أن "هناك تعديات كثيرة في حلوان، ومن المستحيل إزالة خطوط الضغط العالي لأن إزالته تكلف وزارة الكهرباء مليارات الجنيهات".





ونوه بأن القضاء على الإرهاب يتتطلب ممارسة الرياضة والعمل، مضيفًا: "حلوان بؤرة للمتطرفين ومرتع للتطرف والإرهاب ونطالب المحافظ سرعة الإنتهاء من مركز الشباب والمدرسة".





وتابع النائب عن دائرة حلوان: "مليون و800 ألف متر منطقة صناعية مخصصة منذ 1966 ويجب استغلالها في حلوان وتوفر 50 ألف فرصة عمل، والأهالي اعتدوا على جزء من هذه الأراضي، ويجب منع العشوائيات الجديدة في حلوان".



