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فوائد عملية بالون المعدة Stomach Balloon وأضرارها.. هؤلاء عليهم الحذر من إجرائها!

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:02 م
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بالون المعدة Stomach Balloon
بالون المعدة Stomach Balloon
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ما هي عملية بالون المعدة Stomach Balloon؟

عملية بالون المعدة Stomach Balloon من أفضل الوسائل الحديثة المستخدمة حول العالم للتخسيس وإنقاص الوزن، وتعمل العملية على تصغير حجم المعدة، ولا يستخدم بها أي جراحة أو مخدر، وتتم في عشر دقائق فقط، ويمكن للمريض العودة إللى المنزل بعد الإقامة في المستشفى يوم أو يومين بحد أقصى بعد إجراء العملية.

أنواع عمليات بالون المعدة Stomach Balloon

النوع الأول عملية أوربيرا "Orbera"
يعتبر هذا النوع منتشر بشكل واسع بين دول العالم، وهو بالون واحد يتم إدخاله في المعدة باستخدام منظار عن طريق الفم، ومن ثم يتم ملؤه باستخدام قسطرة بمحلول ملحي حوالي 500 مل مكعب، مع إضافة بعض قطرات من صبغة زرقاء، ويستقر البالون في المعدة حوالي ستة أشهر، يخسر خلالها الشخص 30% من وزنه الأساسي.

النوع الثاني عملية ريشيب "Reshape"
تتم عن طريق إدخال بالون في المعدة باستخدام منظار عن طريق الفم ويتم ملؤها بنفس الطريقة في العملية الأولى، ليخسر الشخص عدد كبير من كيلوجرامات الدهون، ولكن يستخدم في هذا النوع من العمليات بالونان بدلا من واحد، ويتميز هذا النوع من البالونات عن النوع السابق أن أكثر أمانًا وأقل في نسبة احتمالية ثقب البالون وإخراجه قبل موعده.

النوع الثالث عملية أوبالون "Obalon"
وفي هذا النوع المختلف، يتم إدخال البالون للمعدة عن طريق كبسولات صغيرة يتم مراقبتها باستخدام الأشعة السينية، وتملء بغاز النيتروجين، كما يمكن استخدام أكثر من كبسولة لتساعد على تقليص أكبر مساحة ممكنة من المعدة، ويهدف هذا النوع إلى خفض الوزن بنسبة 10% من وزن الجسم الأساسي.

شروط إجراء عملية بالون المعدة Stomach Balloon

- العمر المناسب لإجراء عملية بالون المعدة، هو من 18 عام إلى فوق.

- لمن لديه تراكمات موضعية للدهون بالجسم تكون عملية شفط الدهون هي الأنسب له، وليست عملية بالون المعدة.

- لمن يعاني من التهاب المعدة المزمن أو قرحة المعدة، لا تصلح له إجراء هذه عملية .

- عملية بالون المعدة، الحل الأمثل لمن يتراوح مؤشر كتلة الجسم لديهم ما بين 30 و35.

لن تأتي العملية بنتائج مرضية بالنسبة لمن لديه مؤشر كتلة جسم أكبر من 35.

فوائد بالون المعدة Stomach Balloon

- عملية غير جراحية لا تحتاج إلى شق طبي أو خياطة أو مخدر كل، فقط تحتاج مخدر جزئي ومهدئ.

- نسبة الأمان في العملية كبيرة، ونسبة حدوث مضعافات خطرة قليلة.

- نتائج العملية فعالة جدًا، حال التزام الشخص بتعليمات الطبيب بعد إجرائها، واتباع حمية غذائية صحية.

- تكاليف العملية رخيصة عن العمليات الجراحية الآخرى المستخدمة للتخسيس.

- لا تستغرق الكثير من الوقت، باللإضافة إلى سهولة إدخال وإخراج البالونات من المعدة.

أضرار بالون المعدة Stomach Balloon

- الشعور بالإرهاق والغثيان، ويستمبر ذلك لأيام قليلة بعد إجراء العملية، ويتم التغلب على هذا باستخدام بعض الأدوية الطبية، 

- القيء، ولكنه أمر طبيعي نظرًا لوجود جسم غريب بداخل المعدة، ويظل أيام قليلة بعد العملية، إلا أن حالات يستمر معهم القيء مدة طويلة مما يضطر الطبيب المعالج إلى إزالة البالون.

- الشعور بالألم في المعدة، ويتم التغلب عليه باستخدام المسكنات المناسبة للشخص.
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