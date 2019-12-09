فوائد عملية بالون المعدة Stomach Balloon وأضرارها.. هؤلاء عليهم الحذر من إجرائها!

ما هي عملية بالون المعدة Stomach Balloon؟

Stomach Balloon من أفضل الوسائل الحديثة المستخدمة حول العالم للتخسيس وإنقاص الوزن، وتعمل العملية على تصغير حجم المعدة، ولا يستخدم بها أي جراحة أو مخدر، وتتم في عشر دقائق فقط، ويمكن للمريض العودة إللى المنزل بعد الإقامة في المستشفى يوم أو يومين بحد أقصى بعد إجراء العملية.

عملية بالون المعدة Stomach Balloon من أفضل الوسائل الحديثة المستخدمة حول العالم للتخسيس وإنقاص الوزن، وتعمل العملية على تصغير حجم المعدة، ولا يستخدم بها أي جراحة أو مخدر، وتتم في عشر دقائق فقط، ويمكن للمريض العودة إللى المنزل بعد الإقامة في المستشفى يوم أو يومين بحد أقصى بعد إجراء العملية.

النوع الأول عملية أوربيرا "Orbera"

يعتبر هذا النوع منتشر بشكل واسع بين دول العالم، وهو بالون واحد يتم إدخاله في المعدة باستخدام منظار عن طريق الفم، ومن ثم يتم ملؤه باستخدام قسطرة بمحلول ملحي حوالي 500 مل مكعب، مع إضافة بعض قطرات من صبغة زرقاء، و يستقر البالون في المعدة حوالي ستة أشهر، يخسر خلالها الشخص 30% من وزنه الأساسي.





النوع الثاني عملية ريشيب "Reshape"

تتم عن طريق إدخال بالون في المعدة باستخدام منظار عن طريق الفم ويتم ملؤها بنفس الطريقة في العملية الأولى، ليخسر الشخص عدد كبير من كيلوجرامات الدهون، و لكن يستخدم في هذا النوع من العمليات بالونان بدلا من واحد، ويتميز هذا النوع من البالونات عن النوع السابق أن أكثر أمانًا وأقل في نسبة احتمالية ثقب البالون وإخراجه قبل موعده.





النوع الثالث عملية أوبالون "Obalon"