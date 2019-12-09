Advertisements
Advertisements
Advertisements

كلوب: طموحين بدرجة جنونية للفوز على سالزبورج وسنقاتل لتحقيق الانتصار

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:02 م
Advertisements
كلوب
كلوب
علي نبوي
Advertisements
أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على أن فريقه سيخوض أفضل مباراة له مباراة له غدًا أمام مضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي في إطار مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضاف كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"أنا لا أتوقع تأهلنا بل اتوقع أن نلعب افضل مباراة لنا، لقد كان لاعبو سالزبرج سعداء جداً جداً بمباراتهم الأخيرة ضد جينك، بينما كان نابولي سعداء لأنهم علموا أن مباراتهم الاخيرة ستكون ضد جينك".

وتابع :"نحن مستعدون لمواجهة سالزبورج، إنهم يريدون الفوز علينا وهذا ممكن ويعجبني كثيراً لكن نحن طموحين بدرجة جنونية، وسنقاتل بكل مالدينا لنفوز وليس لنسيطر على سالزبورج".

وواصل :"الجميع يعلم أنها مباراة نهائية، نحن مستعدين لهذا النهائي وهم بحاجة للفوز علينا لكن نحن هناك ولسنا أبطال أوروبا تقليديين فمازلنا نقاتل وطموحين لتحقيق هذه المناسبة وسنقاتل بحياتنا عليها وبنسبة 100% بكل تحدي نخوضه".

وأشار :"إنها مهمة صعبة ولكنها مهمة يجب القيام بها. نحن نعرف جدولنا، لعبنا قبل ثلاثة أيام مباراة صعبة للغاية. قبل ستة أيام مباراة صعبة للغاية. (لكن) نحن لا نتوقع تعثرات ولا نقبل التعثرات وكذلك اللاعبون. نحن نطلب أنفسنا أعلى تركيز".

وأوضح :"غداً أهم مباراة بحياتنا لأنها الفرصة الأخيرة،ليس هنالك أي شيء يتعلق بموقفنا بالدوري، يجب التركيز على دوري الابطال والمهم ليس أن تكون رائعاً بل أن تعرف كيف تسير الأمور".

وأردف :"لم ندافع بشكل رائع أمام سالزبرج بالأنفيلد فهم فريق يسجل عدة أهداف من هجمات مرتدة، نعلم مدى نقاط قوتهم جيداً ونأمل أن نحقق هذه النقاط الثلاث المهمة".

وأتم حديثه :"يمكنكم رؤية المباراة الأولى امامهم وكيف كانت قوية جداً، لست بحاجة للشرح للاعبين أنها لن تكون مباراة ودية غداً، نعلم أننا سنواجه خصم قوي وجيد جدًا".
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتراجع والزمالك يتقدم وبيراميدز في مكانه بالتصنيف العالمي للأندية

منذ حوالي 6 ساعات

وكيل ميتشو يفجر مفاجأة جديدة بعد رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

منذ حوالي 22 ساعة

خاص.. حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

منذ حوالي 3 ساعات

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

منذ حوالي 9 ساعات

رونالدو يغتال أحلام ميسي ويأمر يوفنتوس بضم "الجوهرة السمراء"

منذ أقل من ساعتين

تقارير.. محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان مقابل 176 مليون دولار

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. إصابة 26 شخصا في حادث مروع بالإسماعيلية

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح مثير من رئيس برشلونة يعيد جوارديولا إلى الكامب نو

منذ ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:08 م

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

03:40 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

07:14 م

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

02:18 م

خاص.. حقيقة رحيل نجم الأهلي

07:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status