وزيرا الآثار والرياضة يواجهان بعض في ماتش تنس طاولة بالمركز الأوليمبي

تفقد وزيرا الآثار والشباب والرياضة بعض صالات الألعاب الرياضية في المركز الأوليمبي بالمعادي، منها صالة لعبة الجمباز ولعبة تنس الطاولة (البنج بونج)، وقام الوزيران بتجربة القاعة ولعبا ماتش تنس طاولة.





جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور خالد العناني وزير الآثار في فعاليات البرنامج التطوعي للاتحاد الأفريقي- مصر 2019 والذي تستضيفه مصر تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث التقى الوزير بالشباب الأفريقي المشارك في البرنامج واستعرض معهم الاكتشافات والمشروعات الأثرية الجديدة والمتاحف في مصر وجهود الوزارة في استعادة الآثار المسروقة والمهربة من البلاد بطريقة غير شرعية، وذلك بالمركز الأوليمبي بالمعادي.





وفي نهاية اللقاء، أجاب وزير الآثار علي العديد من الأسئلة والاستفسارات من الحضور الذين استفسروا عن المزيد من المعلومات الجهود التي بذلتها مصر في استعادة الاثار المسروقة ومهربة بطريقة غير شرعية، وكيفية قيام الوزارة بالاكتشافات الاثرية واعمال ترميم القطع الاثرية، كما وجه الدكتور خالد العناني وزير الآثار للحضور الدعوة لزيارة المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه نهاية عام 2020.



