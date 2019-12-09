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وزيرا الآثار والرياضة يواجهان بعض في ماتش تنس طاولة بالمركز الأوليمبي

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:41 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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تفقد وزيرا الآثار والشباب والرياضة بعض صالات الألعاب الرياضية في المركز الأوليمبي بالمعادي، منها صالة لعبة الجمباز ولعبة تنس الطاولة (البنج بونج)، وقام الوزيران بتجربة القاعة ولعبا ماتش تنس طاولة. 

جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور خالد العناني وزير الآثار في فعاليات البرنامج التطوعي للاتحاد الأفريقي- مصر 2019 والذي تستضيفه مصر تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث التقى الوزير بالشباب الأفريقي المشارك في البرنامج واستعرض معهم الاكتشافات والمشروعات الأثرية الجديدة والمتاحف في مصر وجهود الوزارة في استعادة الآثار المسروقة والمهربة من البلاد بطريقة غير شرعية، وذلك بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

وفي نهاية اللقاء، أجاب وزير الآثار علي العديد من الأسئلة والاستفسارات من الحضور الذين استفسروا عن المزيد من المعلومات الجهود التي بذلتها مصر في استعادة الاثار المسروقة ومهربة بطريقة غير شرعية، وكيفية قيام الوزارة بالاكتشافات الاثرية واعمال ترميم القطع الاثرية، كما وجه الدكتور خالد العناني وزير الآثار للحضور الدعوة لزيارة المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه نهاية عام 2020. 

والمتحف المصري الكبير، يعد من أكبر متاحف العالم بمساحة 17 ألف فدان، وبمساحة عرض 90 ألف متر مربع، والمتحف شهد تطورًا في العامين الأخيرين حيث وجه فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من العمل بالمتحف، وبذلت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة مجهودات ضخمة لسرعة الانتهاء من العمل على أكمل وجه، وأعلنت الوزارة التزامها بالجدول المعلن عنه حيث سيكون المتحف مهيأ هندسيًا آخر عام 2018 وسيتم الافتتاح حسب التوجيهات الرئاسية عام 2020م.
وزيرا الآثار والرياضة يواجهان بعض في ماتش تنس طاولة بالمركز الأوليمبي
وزيرا الآثار والرياضة يواجهان بعض في ماتش تنس طاولة بالمركز الأوليمبي
وزيرا الآثار والرياضة يواجهان بعض في ماتش تنس طاولة بالمركز الأوليمبي
وزيرا الآثار والرياضة يواجهان بعض في ماتش تنس طاولة بالمركز الأوليمبي
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