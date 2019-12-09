محتجون يقطعون الطريق الرابط بين بغداد و محافظة كربلاء

ودعت السفارة الأمريكية في العراق، اليوم الإثنين، رعاياها لتجنب مناطق المظاهرات والتجمعات التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية.



ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر مظاهرات ضخمة، يطالب خلالها المتظاهرين بإصلاح النظام السياسي وتغيير كامل لطبقتهم الحاكمة التي يعدونها فاسدة ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.

ودانت أمريكيا وعدد من الدول الأوروبية العنف ضد المتظاهرين الذي أدى إلى سقوط مئات القتلى وآلاف المصابين.