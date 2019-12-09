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محتجون يقطعون الطريق الرابط بين بغداد و محافظة كربلاء
الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:32 م
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الفجر
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قام محتجون بقطع الطريق الرابط بين بغداد و محافظة كربلاء، مساء الاثنين، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".
ويشهد العراق تظاهرات حاشدة في العاصمة العراقية والمحافظات الجنوبية، مطالبة برحيل الطبقة السياسية التي يتهمها المحتجون بالفساد ونهب ثروات البلاد، والتبعية لإيران، تسببت في مقتل أكثر من 450 شخصاً منذ الأول من أكتوبر، ودفعت رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي إلى الاستقالة.
ومن المتوقع أن تشهد بغداد غداً توافد المتظاهرين القادمين من محافظات وسط وجنوب العراق إليها، للضغط على الحكومة وتصعيد موجة التظاهرات.
ويشهد العراق تظاهرات حاشدة في العاصمة العراقية والمحافظات الجنوبية، مطالبة برحيل الطبقة السياسية التي يتهمها المحتجون بالفساد ونهب ثروات البلاد، والتبعية لإيران، تسببت في مقتل أكثر من 450 شخصاً منذ الأول من أكتوبر، ودفعت رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي إلى الاستقالة.
واندلعت اشتباكات بين قوات الأمن العراقية ومتظاهرين، مساء الاثنين، حاولوا اقتحام مبنى الحكومة المحلية ومجلس المحافظة وسط مدينة كربلاء، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".
ودعت السفارة الأمريكية في العراق، اليوم الإثنين، رعاياها لتجنب مناطق المظاهرات والتجمعات التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية.
ودعت السفارة الأمريكية في العراق، اليوم الإثنين، رعاياها لتجنب مناطق المظاهرات والتجمعات التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية.
ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر مظاهرات ضخمة، يطالب خلالها المتظاهرين بإصلاح النظام السياسي وتغيير كامل لطبقتهم الحاكمة التي يعدونها فاسدة ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.
ودانت أمريكيا وعدد من الدول الأوروبية العنف ضد المتظاهرين الذي أدى إلى سقوط مئات القتلى وآلاف المصابين.
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