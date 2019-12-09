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عاجل.. تامر أمين يكشف حقيقة زواج الفنان الراحل نور الشريف والفنانة درة (فيديو)

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:26 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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عقب الإعلامي تأمر أمين، على شائعة زواج الفنان الراحل نور الشريف بالفنانة درة، قائلا: "استغربت جدًا من هذه الشائعة، ومش عارف إيه مصدرها، اسم الفنان نورد الشرف ودرة بقوا ترند على تويتر".

وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الإثنين، أن الفنانة درة بعد انتشاره خبر زواجها بنور الشريف قبل وفاته، قامت بكتابة بوست على الفيس بوك بأن هذا الأمر شائعةـ، وبعد ذلك قامت بحذف هذا البوست.

وتمنى الإنتهاء من الحديث في هذه الأمر، معقبًا: "أنا غير مهتم بصحة هذا الخبر أو عدم صحة، وإذا عرفيًا أو رسميًا، خاصة أن هذه الشائعة متعلقة بأحد نجوم مصر الكبار، خلاف أنه رحل عن عالمنا، ومن المفترض أن الموت له قدسية، أتمنى عدم الحديث في هذا الأمر، دي حرمة ميت"
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