رسميا.. الزمالك يشكو حمدي النقاز إلى الجبلاية

تقدم اليوم الإثنين مجلس إدارة نادي الزمالك بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق تمهيدًا لتصعيدها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقدم نادي الزمالك ملفا كاملا إلى الجبلاية يتضمن حصول اللاعب على حقوقه المالية في الفترة الماضية بجانب عقده وصور من التحويلات البنكية من جانب النادي للاعب.

وكان النقاز قد فسخ تعاقده مع نادي الزمالك مؤخرًا على خلفية عدم حصوله على راتبه آخر 4 شهور وأكد أنه لاعب حر في الوقت الحالي وغير مرتبط بتعاقد مع أي نادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري، بعد الفوز على أول أغسطس الأنجولي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات الجولة السادسة:-

1- المقاولون العرب .. 13 نقطة

2- الأهلي.. 12 نقطة

3- بيراميدز.. 12 نقطة

4- الاتحاد السكندري.. 10 نقاط

5- الزمالك.. 10 نقاط

6- حرس الحدود 9 نقاط

7- المصري البورسعيدي.. 7 نقاط

8- مصر المقاصة.. 7 نقاط

9- الإنتاج الحربي.. 7 نقاط

10- سموحة .. 6 نقاط

11- طنطا.. 6 نقاط

12- الإسماعيلي.. 6 نقاط

13- نادي مصر.. 6 نقاط

14- أسوان .. 5 نقاط

15- طلائع الجيش.. 4نقاط

16- إنبي.. 4 نقاط

17- الجونة .. 4 نقاط

18- وادي دجلة .. 3 نقاط