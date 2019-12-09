Advertisements
Advertisements
Advertisements

رسميا.. الزمالك يشكو حمدي النقاز إلى الجبلاية

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:52 م
Advertisements
حمدي النقاز
حمدي النقاز
هاني عصام
Advertisements

تقدم اليوم الإثنين مجلس إدارة نادي الزمالك بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق تمهيدًا لتصعيدها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

 

وقدم نادي الزمالك ملفا كاملا إلى الجبلاية يتضمن حصول اللاعب على حقوقه المالية في الفترة الماضية بجانب عقده وصور من التحويلات البنكية من جانب النادي للاعب.

 

وكان النقاز قد فسخ تعاقده مع نادي الزمالك مؤخرًا على خلفية عدم حصوله على راتبه آخر 4 شهور وأكد أنه لاعب حر في الوقت الحالي وغير مرتبط بتعاقد مع أي نادي.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري، بعد الفوز على أول أغسطس الأنجولي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

 

ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات الجولة السادسة:-

 

1- المقاولون العرب .. 13 نقطة

2- الأهلي.. 12 نقطة

3- بيراميدز.. 12 نقطة

4- الاتحاد السكندري.. 10 نقاط

5- الزمالك.. 10 نقاط

6- حرس الحدود 9 نقاط

7- المصري البورسعيدي.. 7 نقاط

8- مصر المقاصة.. 7 نقاط

9- الإنتاج الحربي.. 7 نقاط

10- سموحة .. 6 نقاط

11- طنطا.. 6 نقاط

12- الإسماعيلي.. 6 نقاط

13- نادي مصر.. 6 نقاط

14- أسوان .. 5 نقاط

15- طلائع الجيش.. 4نقاط

16- إنبي.. 4 نقاط

17- الجونة .. 4 نقاط

18- وادي دجلة .. 3 نقاط

Advertisements

الكلمات المفتاحية

رسمي الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ حوالي 7 ساعات

فالفيردي يفجر مفاجأة عن سبب استبعاد ميسي أمام إنتر.. ولاعب جديد يظهر!

منذ ساعة و نصف

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ حوالي 10 ساعة

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتراجع والزمالك يتقدم وبيراميدز في مكانه بالتصنيف العالمي للأندية

منذ حوالي 5 ساعات

رونالدو يغتال أحلام ميسي ويأمر يوفنتوس بضم "الجوهرة السمراء"

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - سبب استبعاد ميسي من قائمة برشلونة لمواجهة إنتر ميلان

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

منذ ساعتين و 52 دقيقة

وكيل ميتشو يفجر مفاجأة جديدة بعد رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ حوالي 8 ساعات

تقارير.. محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان مقابل 176 مليون دولار

منذ 39 دقيقة

عاجل.. إصابة 26 شخصا في حادث مروع بالإسماعيلية

منذ حوالي 3 ساعات

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:08 م

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

03:40 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

07:14 م

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

02:18 م

خاص.. حقيقة رحيل نجم الأهلي

07:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status