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أتربة وشبورة وأمطار.. تعرف على حالة الطقس الثلاثاء
الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:48 م
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أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، حيث يسود ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ على كافة الانحاء نهارًا بارد ليلًا.
وأضافت هيئة الأرصاد، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تنشط على شمال البلاد، ويصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية في الشبورة العالقة نهارًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
ونوهت الأرصاد، بأن الرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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