ورحل سمير سيف مكتشف الفنان محمد رمضان

غيّب الموت عن دنيانا قبل قليل المخرج السينمائي سمير سيف عن عمر ناهز 72 عامًا إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

ويعتبر المخرج سمير سيف هو مكتشف النجم محمد رمضان، والذي قال عنه إنه قدمه للشاشة من خلال مشهدين في مسلسل "السندريلا"، لأنه يحمل الكثير من الموهبة.

ودلل سمير سيف في تصريحاته التي أطلقها خلال حضوره ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب على نجاح ونجومية محمد رمضان الآن بأنه نجم ظلّ وراء حلمه رغم العواقب التي واجهها في حياته، منوهًا أنه وقف بجوار المسرح في وقت لم يكن النجوم يقفون فيه على المسرح لأنه شهد نشأته الفنية في بداياته الفنية ولذلك هو لا ينساها.

وأكد سمير سيف في معرض حديثه عن محمد رمضان بأنه ممثل موهوب ويتمتع بشعبية كبيرة، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يكون "نمبر وان" في بعض الأشياء وليس كلها.