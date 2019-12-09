"روز اليوسف" تكرم الخطيب وتهديه وسام الاحترام

كرمت مؤسسة "روز اليوسف" الصحفية، محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأهدته وسام الاحترام؛ تقديرًا لمسيرته الرياضية الحافلة بالإنجازات وحجم عطائه الكبير للنادي الأهلي وللرياضة المصرية لاعبًا وإداريًا.





جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم بفرع النادي بالشيخ زايد، في حضور لفيف من قيادات مؤسسة روزاليوسف؛ يتقدمهم عبد الصادق الشوربجى رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وأحمد باشا رئيس تحرير المؤسسة.





وعبر محمود الخطيب عن سعادته بتكريمه، مؤكدًا أن هذا التكريم يضاعف من مسئولياته، ويبقي خير دافع وحافز لشباب الأهلي ومحبيه وعشاقه في كل مكان.