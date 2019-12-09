محافظ بني سويف يُعدل تصميم ممشى كورنيش النيل: "النظرة المستقبلية أهم"

أبدى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، عدة ملاحظات على التصميم المقترح لتطوير الجزء السفلي من الكورنيش بطول 1.5 كم ليكون متنفسًا حضاريًا للمواطنين، مطالبًا بضرورة مراعاة عدد من الجوانب الفنيية والمرورية التي تتناسب مع طبيعة المكان، وأهمية النظرة المستقبلية البعيدة بعد تطوير المنطقة بما يضمن استمرار الشكل الحضاري والنقلة النوعية بالمنطقة.



جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم، بالتنفيذيين المختصين والجهات المعنية بتنفيذ مشروع تطوير كورنيش النيل، بحضور الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، واللواء هشام شادي، السكرتير العام، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، والعقيد دكتور مهندس هاني الهادي، رئيس الفرع المعماري بإدارة المشروعات بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد تامر أبو بكر، قائد ثاني قطاع بالهيئة الهندسية للقوات الملسحة، والمهندس ناصر فراج، مدير عام الطرق، والمهندس أشرف صالح، مدير عام حماية النيل، والدكتور ياسر محمد، مدير معهد بحوث النيل، وعددًا من المديرين العموم المعنيين بالمشروع من المحافظة.



وخلال الإجتماع تم اسناد استيفاء الملاحظات المتفق عليها لادخالها على التصميم عن طريق الهيئة الهندسية، على أن يتم عرض التصميم الجديد المعدل في غضون أيام لسرعة البدء في المشروع، حيث اصطحب المحافظ الحضور في جولة ميدانية لتفقد منطقة الكورنيش على أرض الواقع، والوقوف على التعديلات بشكل أوقع، للوصول إلى أفضل تصميم ممكن وسرعة تنفيذه، مطالبا بسرعة تقديم التصميم المعدل، نظرا لأهمية المشروع بالنسبة للمجتمع السويفي، وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تنفيذ المشروعات الخدمية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتمس احتياجاتهم الأساسية.



ويجري حاليا الانتهاء من تطوير الجزء العلوي من الكورنيش، والتي تشمل تطوير ورفع كفاءة الجزء العلوي من الكورنيش بطول 1 كم من مركز مؤتمرات الجامعة بشارع عبد السلام عارف حتى شارع الروضة، وتم توسعة الطريق من خلال إزالة التعديات على جانبي الطريق وإعادة تخطيط تصيم الأرصفة، وجاري تنفيذ أعمال رصف وتركيب أعمة انارة ديكورية،وتجميل الجزيرة الوسطى، وتم تركيب 150 عمود إنارة، وتم تنفيذ تصميم جمالي بميدان شارع الروضة، مع خلق محاور مرورية جديدة لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.



وناقش المحافظ التصميم الشامل لتطوير الكورنيش، والذي يشمل تنفيذ أعمال انشائية لتحويل الكورنيش لمنطقة حضارية، بما يتوافق مع مشروع الدولة "ممشى أهل مصر" الذي تنفذه وزارة الرى بالتعاون مع معهد بحوث النيل، التابع للمركز القومى للبحوث المائية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير الواجهات النيلية على امتداد نهر النيل من مدينة أسوان وحتى القاهرة.



كما ناقش الإجتماع عددًا من المشروعات التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالمحافظة، لبحث الموقف التنفيذي لهذه المشروعات وتذليل كافة العقبات والمشكلات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وكان في مقدمة هذه المشروعات استكمال مشروع تطوير مستشفى بني سويف النموذجي.