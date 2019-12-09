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تقارير.. محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان مقابل 176 مليون دولار

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:27 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
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فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في الفترة القادمة.

 

مفاجاة.. باريس سان جيرمان سيتعاقد مع صلاح مقابل 176 مليون دولار


ووفقا لصحيفة "دون بالون" الإسبانية فإن باريس سان جيرمان الفرنسي ينوي التعاقد مع نجم الريدز محمد صلاح في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وأكدت الصحيفة أن باريس سان جيرمان على استعداد لدفع 176 مليون دولار لليفربول من أجل ضم صلاح الذي قدم مستويات كبيرة مع فريقه وقادهم للتتويج بدوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية.

 

وأشارت إلى أن ليفربول يحاول الآن التعاقد مع نجم جديد يعوض رحيل صلاح المحتمل، وربما يكون الإنجليزي جادون سانشو نجم بورسيا دورتموند الألماني هو البديل المناسب والقادم في صفوف متصدر البريمير ليج الحالي.

 

ويعتلي ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي برصيد 46 نقطة بفارق 8 نقاط كاملة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.

 

ويستعد ليفربول لملاقاة نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي غدا الثلاثاء في الجولة الأخيرة بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

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