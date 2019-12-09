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عاجل.. تعرف على موعد ومكان صلاة جنازة الراحل سمير سيف

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:23 م
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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توفي منذ قليل، المخرج سمير سيف بعد صراع طويل مع المرض فى مستشفي السلام عن عمر يناهز 72 عام.

وأكد نقيب المهن التمثيلية "أشرف زكي"، وفاة المخرج سمير سيف بعد تعرضه لأزمة صحية.

يشار إلى أن صلاة جنازة المخرج الراحل ستقام غدا الساعة الثانية من الظهر فى كنيسة العذراء مريم أرض الجولف، والعزاء سيقام بكنيسة مارمرقس بمصر الجديدة فى تمام الساعة السادسة مساءً.

يذكر أن سمير سيف قدم العديد من الأعمال الفنية المميزة مع الفنان عادل إمام منها "الغول، المشبوه، الهلفوت، شمس الزناتي".
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الكلمات المفتاحية

وفاة سمير سيف سمير سيف

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