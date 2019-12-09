موسى يناشد وزير الكهرباء إنقاذ الأهالي في حلون: الموت ينتظرهم في أي لحظة (فيديو)

ناشد الإعلامي أحمد موسى، وزير الكهرباء محمد شاكر بحل مشكلة أهالي منطقة حلوان فيما يخص وجود أبراج الضغط العالى بجوار المنازل حفاظا على أرواح المواطنين، معلقًا: "الأهالي هتتعامل إزاي مع أبراج وأسلاك الضغط العالي، ومن الواضح أن المباني تم بنائها في وقت الفوضى".





وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء الإثنين إن مشكلة الضغط العالي قد تودي بحياة المواطنين في حلوان"، معقبًا: "الموت في انتظار الناس في أى لحظة".



