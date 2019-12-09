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موسى يناشد وزير الكهرباء إنقاذ الأهالي في حلون: الموت ينتظرهم في أي لحظة (فيديو)
الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:48 م
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داليا الحسين
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ناشد الإعلامي أحمد موسى، وزير الكهرباء محمد شاكر بحل مشكلة أهالي منطقة حلوان فيما يخص وجود أبراج الضغط العالى بجوار المنازل حفاظا على أرواح المواطنين، معلقًا: "الأهالي هتتعامل إزاي مع أبراج وأسلاك الضغط العالي، ومن الواضح أن المباني تم بنائها في وقت الفوضى".
وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء الإثنين إن مشكلة الضغط العالي قد تودي بحياة المواطنين في حلوان"، معقبًا: "الموت في انتظار الناس في أى لحظة".
وأضاف الإعلامي أن سكان منطقة حلوان يعانون من مشكلة القمامة المتراكمة والصرف الصحي، متابًعا: "محدش بيسأل عن الناس في حلوان.. ورئيس الحي فين!".
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