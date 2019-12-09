المجلس الثقافي البريطاني: 60 مليون جنيه سنوياً ميزانية البرامج التعليمية المنفذة في مصر

قال اليكس لامبيرت مدير البرامج و نائب مديرة المجلس الثقافي البريطاني، إن المجلس ينفق سنوياً ٦٠ مليون جنيه مصري على كل البرامج التعليمية التي يقوم بتنفيذها في مصر.













وأضاف في حواره لـ "الفجر" على هامش حفل توزيع جوائز المدرسة الدولية، إن مشروع جائزة المدرسة الدولية يأتى تحت مظلة مشروع المجلس الثقافى البريطاني الذي يطلق عليه ربط الصفوف الدراسية وهي شراكة ثلاثية بين المجلس الثقافي البريطاني والحكومة البريطانية ووزارة التربية والتعليم المصرية، وتم إطلاقة في مصر منذ 10 سنوات حيث تم تدريب حوالي 4000 مدرس ، والغرض منه تحسين قدرات وتدريب المدرسين والقيادات المدرسية او مدراء المدارس وهو مشروع عالمى يتم تنفيذه فى أكثر من 30 دولة لربط مصر بالعديد من الدول وليس المملكة المتحدة فقط.

وأضاف اليكس، اليوم رأينا روابط بين مدارس فى مصر وباكستان والصين والهدف منها هو نشر وترسيخ المبادئ والمهارات الخاصة بالمواطنة العالمية لتخريج دفعات من الطلاب على قدر عالى من الوعى العالمي قادر على إدراك التحديات والفرص ليس فقط فى بلاده ولكن فى الدول الأخرى ، إضافة إلى ذلك تحسين المهارات التكنولوجية حيث أننا فى عصر الثورة التكنولوجية حيث تتطور التكنولوجيا كل لحظة ، وبالتالى نكون حريصين على أن الطلاب الذين يتخرجون يكون لديهم مهارات تمكنهم من الحصول على فرص أكبر فى سوق العمل.

وتابع اليكس: " يعد المجلس الثقافي البريطاني هو الشريك المفضل للحكومة وأولياء الأمور والمدارس ، لأننا خبراء في التعليم لأكثر من 80 عامًا في أكثر من 100 دولة حول العالم.