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المجلس الثقافي البريطاني: 60 مليون جنيه سنوياً ميزانية البرامج التعليمية المنفذة في مصر

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:16 م
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اليكس لامبيرت
اليكس لامبيرت
أحمد الشيخ
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اليكس لامبيرت:

 

تدريب 4000 معلم من خلال مشروع ربط الفصول الدراسية خلال 10 سنوات

البرنامج الوطني لتدريب المعلمين يستهدف 30 ألف معلم خلال عام

 

 

قال اليكس لامبيرت مدير البرامج و نائب مديرة المجلس الثقافي البريطاني، إن المجلس ينفق سنوياً ٦٠ مليون جنيه مصري على كل البرامج التعليمية التي يقوم بتنفيذها في مصر.

 

المجلس الثقافي البريطاني
المجلس الثقافي البريطاني




وأضاف في حواره لـ "الفجر" على هامش حفل توزيع جوائز المدرسة الدولية، إن مشروع جائزة المدرسة الدولية يأتى تحت مظلة مشروع المجلس الثقافى البريطاني الذي يطلق عليه ربط الصفوف الدراسية وهي شراكة ثلاثية بين المجلس الثقافي البريطاني والحكومة البريطانية ووزارة التربية والتعليم المصرية، وتم إطلاقة في مصر منذ 10 سنوات حيث تم تدريب حوالي 4000 مدرس ، والغرض منه تحسين قدرات وتدريب المدرسين والقيادات المدرسية او مدراء المدارس وهو مشروع عالمى يتم تنفيذه فى أكثر من 30 دولة لربط مصر بالعديد من الدول وليس المملكة المتحدة فقط.

 

 

وأضاف اليكس، اليوم رأينا روابط بين مدارس فى مصر وباكستان والصين والهدف منها هو نشر وترسيخ المبادئ والمهارات الخاصة بالمواطنة العالمية لتخريج دفعات من الطلاب على قدر عالى من الوعى العالمي قادر على إدراك التحديات والفرص ليس فقط فى بلاده ولكن فى الدول الأخرى ، إضافة إلى ذلك تحسين المهارات التكنولوجية حيث أننا فى عصر الثورة التكنولوجية حيث تتطور التكنولوجيا كل لحظة ، وبالتالى نكون حريصين على أن الطلاب الذين يتخرجون يكون لديهم مهارات تمكنهم من الحصول على فرص أكبر فى سوق العمل.

 

 

وتابع اليكس: " يعد المجلس الثقافي البريطاني هو الشريك المفضل للحكومة وأولياء الأمور والمدارس ، لأننا خبراء في التعليم لأكثر من 80 عامًا في أكثر من 100 دولة حول العالم.

 

اليكس لامبيرت
اليكس لامبيرت




البرنامج الوطني لتدريب المعلمين يستهدف 30 ألف معلم خلال عام

 


والبرنامج الثاني البرنامج الوطني لتدريب المعلمين (NTTP) الذي تم إطلاقه منذ عامين بهدف تدريب 30000 معلم بحلول بداية عام 2020 ، من اجل اجادة اللغة الانجليزية والتعرف على احدث تقنيات واساليب التدريس حول العالم وقد بدا تنفيذ المشروع فى مصر خلال الثمانية أشهر الاخيرة، حيث تم تدريب حوالى 500 معلم بالمدارس الابتدائية فى مصر.

 


وأضاف اليكس، هذه هى المرحة الأولى ونهدف لزيادة الأعداد فيما بعد ونستهدف معلمى المرحلة الإبتدائية وهذا يأتى بالتماشي مع استراتيجية وزارة التربية والتعليم في تحسين مستوى إجادة اللغة الانجليزية لدى طاقم التدريس وتحديث اساليب التدريس التى يمارسها هؤلاء المعلمين، وبعد المرحلة الأولى سيتم إعادة التناقش مع وزارة التربية والتعليم فى حالة التغيير أو الإضافة للبرنامج  لتحقيق اقصى استفادة من المشروع.


جانب من احتفال الجائزة
جانب من احتفال الجائزة



هدفنا دعم قطاع التعليم في الدول التي تربطها علاقات متميزة بالمملكة المتحدة

 


وقال اليكس: "يركز المجلس الثقافى البريطانى تم انشأه منذ اكثر من 85 عام ، بشكل أساسي على تطوير التعليم فى كافة الدول التى نعمل فيها وهم 108 دولة وهى الدول التى ترتبط مع المملكة المتحدة بعلاقات متميزة ، ومصر من أكبر الدول فى المنطقة من حيث عدد السكان وخصوصا الطلاب فى مراحل التعليم قبل الجامعي، حيث يوجد بها حوالى 22 مليون طالب واكثر من 2 مليون معلم ، بجانب أن التركيز الذي توليه الحكومة المصرية لقطاع التعليم كان حافز للمجلس الثقافى البريطانى للتركيز على العملية التعليمية ، والهدف دعم رؤية الحكومة المصرية ووزارة التربية والتعليم في تطوير التعليم وتحسين جودته في مصر".

 


جانب من احتفال جائزة المدرسة الدولية
جانب من احتفال جائزة المدرسة الدولية




واوضح اليكس، أن المركز الثقافى البريطانى يتعاون أيضاً مع عدد من الجهات التعليمية الخاصة والمدارس الدولية لتدعيم التعليم البريطاني في مصر شهادة الثانوية البريطانية  IGCSA ، حيث يتم جلب المنهج البريطانى وتقديمه فى المدارس من خلال شراكة بين المجلس ووزارة التربية والتعليم المصرية لتقديم التعليم البريطانى بنفس الأسس والمعايير الذي يتم به فى المملكة المتحدة في المدارس المصرية.







وكشف أن هناك برنامج ايضاً مع الوزارة خاص بالمدارس القومية، تحت عنوان "تقدم"، ضم حوالي 20 مدرسة حتى الأن من 40 مدرسة بمصر بالتعاون مع بنك ، HSBC وهو يستهدف الطلبة فى المرحلة العمرية من 15 الى 17 سنة، وهدفة تاهيلهم لمرحلة ما بعد المدرسة واكسابهم عدد من المهارات العملية منها بناء الثقة واعطائهم القدرة على التفكير النقدى والمهارات المطلوبة لهذه الفئة العمرية، وهو من البرامج العملية حيث يهدف إلى التعامل بشكل مباشر مع الطلبة حيث يطلب منهم عمل مشروعات مجتمعية تخدم المجتمع المحيط حيث يبحثون عن التحديات والمشاكل التى تواجه المجتمع المحيط، ويبدأون فى وضع حلول  لها من خلال مشروعات مجتمعية يشاركون فى تنفيذها.

 


وأشار اليكس، إلى أن المجلس الثقافى البريطانى منفتح أمام اى أفكار جديدة وهناك علاقة وطيدة ومستمرة مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية في مصر ، وحريص على أى فكرة جديدة يقدر يساهم فيها يبدأ فى تطويرها مع الأطراف المعنية ، قائلاً: "نحن حريصون على العمل فى المناطق التي يمكن أن يكون لنا تأثير إيجابي فيها".


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وزارة التربية والتعليم مدير البرامج التعليمية بالمجلس الثقافي البريطاني اليكس لامبيرت المجلسالثقافي البريطاني الحكومة المصرية التعليم في مصر

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