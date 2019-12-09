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ماريتا الحلاني بإطلالة من اللون الأسود عبر "إنستجرام"

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:13 م
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، صورة جديدة لها جذبت انظار الجمهور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت "الحلاني" في هذه الصورة مرتدية تيشيرت وجيب من اللون الاسود، وحذاء من اللون الاسود.


واستكملت "الحلاني" اطلالتها ببعض اكسسوراتها الرقيقة المميزة، وميكب يتناسب مع جمال بشرتها.

وعلق احد المتابعين على اطلالتها قائلا:جمالك يا روح قلبي، الله يحميكي ويحفظك.

وفي سياق اخر بدات "الحلاني" مسيرتها الفنية منذ الصغر، وحصلت على لقب ملكة جمال لبنان، وقدمت "الحلاني" بعض الاغاني المنفردة منها خايفة انام، شو بدك، يلا نفرح، ناسيني، تلاقينا.
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