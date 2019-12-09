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محافظ الإسكندرية يكلف بتوزيع البلوكات والحجارة بما لايعيق رؤية البحر

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:11 م
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الجولة
الجولة
محمد رجب - دينا حسن
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كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بالتنسيق مع مسئولي الإدارة العامة لحماية الشواطئ بالإسكندرية، بسرعة الإنتهاء من رفع وتوزيع البلوكات الخرسانية الحاجبة لرؤية الكورنيش أمام مجمع المحاكم بالمنشية، بما لا يعوق الرؤية الكاملة للبحر.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لمحافظ الإسكندرية لمنطقة مجمع المحاكم بالمنشية، بعدما أثير خلال الفترة السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي بإقامة حائط خرساني يحجب الرؤية الكاملة للبحر، مما تسبب في استياء مواطني ومحبي الإسكندرية.

وحذر محافظ الاسكندرية من المساس بكورنيش الإسكندرية وحجب رؤية البحر قائلا "كورنيش الإسكندرية خط أحمر"، وذلك رغم تأكيد الجهات المعنية أن السبب من وجود الكتل الخرسانية وتنفيذ هذا المشروع بطول 850 متر أمام مجمع المحاكم بالمنشية، نظرا لتأثر سور كورنيش المدينة بظاهرة النحر بفعل مياه البحر والتي تتسبب في تآكل الأحجار، ويهدف المشروع إلي حماية هذا السور التاريخي والذي شرع الخديوى إسماعيل فى بنائه عام 1882 من أحجار الميمونايت الصلبة.
محافظ الإسكندرية يكلف بتوزيع البلوكات والحجارة بما لايعيق رؤية البحر
محافظ الإسكندرية يكلف بتوزيع البلوكات والحجارة بما لايعيق رؤية البحر
محافظ الإسكندرية يكلف بتوزيع البلوكات والحجارة بما لايعيق رؤية البحر
محافظ الإسكندرية يكلف بتوزيع البلوكات والحجارة بما لايعيق رؤية البحر
محافظ الإسكندرية يكلف بتوزيع البلوكات والحجارة بما لايعيق رؤية البحر
محافظ الإسكندرية يكلف بتوزيع البلوكات والحجارة بما لايعيق رؤية البحر
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