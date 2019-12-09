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أحمد موسى: طابع مصر الجديدة المميز لن يتغير عقب التطوير (فيديو)

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:10 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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طمأن الإعلامي أحمد موسى، سكان منطقة مصر الجديدة بأن الطابع المعماري للمنطقة لن يتغير عقب التطوير الجاري، مشيرا إلى أن هناك ماكينة تنقل الأشجار العتيقة بجذورها للحفاظ عليها.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين إن هذه الماكينة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط التي تنقل الأشجار.

وأضاف: "هناك عملية تطوير في منطقة مصر الجديدة من أجل القضاء على الاختناقات والزحام الكبير"، متابعًا: "كباري مصر الجديدة إنجاز سينهي أزمة التكدس المروري".

في وقت سابق، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تطوير منطقة مصر الجديدة كان ضروريًا؛ لعلاج الاختناق المروري بداخلها، باعتبارها جزء كبير من شرق القاهرة، موضحًا أن حل مشكلات طرق المنطقة يحتاج من 10 إلى 12 كوبري.

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالفيوم، أنه وجه بسرعة الانتهاء من إنشاء الكباري خلال 3 أشهر فقط، على الرغم أن مدة البناء تحتاج من 3 إلى 4 سنين 
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الكلمات المفتاحية

مصر الجديدة طرق وكباري أحمد موسى

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