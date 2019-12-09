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رونالدو يغتال أحلام ميسي ويأمر يوفنتوس بضم "الجوهرة السمراء"

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:54 م
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رونالدو وميسي
رونالدو وميسي
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، طالب من إدارة ناديه سرعة التحرك للتعاقد مع نجم ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن البيانكونيري يستعد تقديم عرض لإدارة ليفربول للتعاقد مع السنغالي ساديو ماني لاعب الريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، إلى أن رونالدو أوصي مسؤولي السيدة العجوز بضرورة التعاقد مع ساديو ماني نجم ليفربول خلال ميركاتو الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي يوفنتوس يجهزون عرضًا بقيمة 120 مليون يورو لضم اللاعب السنغالي خلال الصيف المقبل.

يذكر أن ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني أشاد بساديو ماني خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أنه أعطاءه صوته في جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من "فيفا"، فاتحًا بذلك الطريق إلى قدومه إلى البرسا.
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الكلمات المفتاحية

يوفنتوس ليفربول الأن ساديو ماني رونالدو وميسي برشلونة

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