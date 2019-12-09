Advertisements
Advertisements
Advertisements

جيني إسبر بإطلالة ساحرة عبر "إنستجرام"

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:00 م
Advertisements
بوابة الفجر
روان هيثم محمد
Advertisements
نشرت الفنانة السورية جيني إسبر صورة جديدة لها بإطلالة خطفت الانظار عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت "إسبر" في هذه الاطلالة المميزة لها مرتدية فستانا طويلا من اللون الموف، وشعر طويل ومصفف بطريقة جذابة.


واستكملت اطلالتها بوضع ميكب مميز يتناسب معها، ومرتدية بعض الاكسسورات الرقيقة.


وكتبت "إسبر" على هذه الصورة منشنات لمصممة فستانها، واكسسوراتها، وصالون التجميل الخاص بها.



وعلق احد المتابعين عليها قائلا: جنجون القمرة، بتزيدي الفستان جمالا على جماله.



وفي سياق اخر قدمت "إسبر" العديد من المسلسلات منها حكاية المرايا، حنين، ما في شي، مدام دبليو، السفينة، الحجاج، ربيع قرطبة، خبز وملح، قانون ولكن، شهرزاد الحكاية الاخيرة.



وشاركت "إسبر" العديد من الافلام منها حادثة على الطريق، ظلال النساء المنسيات، بعد منتصف الليل، الخوافي والقوادم في نصرة الاسلام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

جيني إسبر

أخبار تهمك

رونالدو يغتال أحلام ميسي ويأمر يوفنتوس بضم "الجوهرة السمراء"

منذ ساعة و 12 دقيقة

خاص.. حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ حوالي 8 ساعات

فالفيردي يفجر مفاجأة عن سبب استبعاد ميسي أمام إنتر.. ولاعب جديد يظهر!

منذ ساعة و نصف

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتراجع والزمالك يتقدم وبيراميدز في مكانه بالتصنيف العالمي للأندية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة 26 شخصا في حادث مروع بالإسماعيلية

منذ حوالي 3 ساعات

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ حوالي 6 ساعات

وكيل ميتشو يفجر مفاجأة جديدة بعد رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تقارير.. محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان مقابل 176 مليون دولار

منذ 39 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

منذ ساعتين و 52 دقيقة

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - سبب استبعاد ميسي من قائمة برشلونة لمواجهة إنتر ميلان

منذ ساعتين و 11 دقيقة

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

جيني أسبر تتابع فعاليات كأس العالم في روسيا (صورة)

على خطوات رانيا يوسف.. إطلالات مثيرة لمي عمر تضعها في مأزق

جيني إسبر تتصدر الأكثر بحثًا بعد أن وصفت طلال مارديني بـ"النسونجي"

مثل الأميرات.. جيني إسبر في أحدث ظهور على إنستجرام (صورة)

هند صبري تغازل جمهورها بإطلالة شتوية مبهرة عبر "إنستجرام"

دارين حداد تتألق بصورة جديدة على 'إنستجرام'

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:08 م

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

03:40 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

07:14 م

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

02:18 م

خاص.. حقيقة رحيل نجم الأهلي

07:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status