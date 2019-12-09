جيني إسبر بإطلالة ساحرة عبر "إنستجرام"

نشرت الفنانة السورية جيني إسبر صورة جديدة لها بإطلالة خطفت الانظار عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام".





وظهرت "إسبر" في هذه الاطلالة المميزة لها مرتدية فستانا طويلا من اللون الموف، وشعر طويل ومصفف بطريقة جذابة.





واستكملت اطلالتها بوضع ميكب مميز يتناسب معها، ومرتدية بعض الاكسسورات الرقيقة.





وكتبت "إسبر" على هذه الصورة منشنات لمصممة فستانها، واكسسوراتها، وصالون التجميل الخاص بها.







وعلق احد المتابعين عليها قائلا: جنجون القمرة، بتزيدي الفستان جمالا على جماله.







وفي سياق اخر قدمت "إسبر" العديد من المسلسلات منها حكاية المرايا، حنين، ما في شي، مدام دبليو، السفينة، الحجاج، ربيع قرطبة، خبز وملح، قانون ولكن، شهرزاد الحكاية الاخيرة.







وشاركت "إسبر" العديد من الافلام منها حادثة على الطريق، ظلال النساء المنسيات، بعد منتصف الليل، الخوافي والقوادم في نصرة الاسلام.